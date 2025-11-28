Ovako Italijani spremaju krompir čorbu – tajna u 1 sastojku koji Srbi nikad ne koriste

Italijani spremaju krompir čorbu na poseban način – jednostavan trik pretvara obično jelo u kremastu i mirisnu poslasticu.

Koliko puta ste skuvali krompir čorbu koja je bila ukusna, ali nekako „obična“? Italijani spremaju krompir čorbu na poseban način – otkrili su trik koji menja sve. Dodaju sastojak koji mi u Srbiji gotovo nikada ne koristimo: parmezanovu koru.

Italijanska kuhinja je poznata po tome da od skromnih namirnica pravi jela koja osvajaju srce. Njihova krompir čorba (zuppa di patate) počinje jednostavno – krompir, luk, šargarepa, celer. Ali razlika nastaje u trenutku kada u lonac ubace koru parmezana.

Ta kora, koja se kod nas obično baca, u Italiji se čuva i dodaje u supe i čorbe. Tokom kuvanja otpušta aromatične mlečne note, blagu slanost i kremastu punoću. Rezultat je čorba koja ima dubinu ukusa, kao da je kuvana satima, a zapravo je brza i jednostavna.

Priprema:

Na maslinovom ulju propržiti luk, šargarepu i celer.

Dodati krompir isečen na kocke.

Naliti povrtnim bujonom.

Ubaciti parmezanovu koru i kuvati dok povrće ne omekša.

Na kraju izvaditi koru, a čorbu poslužiti uz malo narendanog parmezana i maslinovo ulje.

Za razliku od srpske verzije, gde se često dodaje zaprška ili pavlaka, Italijani postižu kremastu teksturu prirodno – zahvaljujući krompiru i parmezanu. Upravo ta jednostavnost i pametno korišćenje „ostatka“ čini da italijanska krompir čorba ima poseban karakter.

Kako da prilagodite recept

Ako nemate parmezanovu koru, dodajte parmezan u prahu ili komadiće sira.

Umesto povrtnog bujona, možete koristiti pileći za jači ukus.

Dodajte ruzmarin ili majčinu dušicu za mediteranski miris.

Za vegansku verziju, koristite nutritivni kvasac umesto parmezana.

Miris iz detinjstva, ali drugačiji

Jedna baka iz Toskane pričala je da nikada nije bacila parmezanovu koru. Dok su deca čekala čorbu, miris toplog krompira i sira širio se kućom. Taj mali trik učinio je da i najskromniji obrok postane praznik.

Zašto parmezanova kora menja sve

Prema istraživanjima o kulinarstvu, parmezan sadrži više od 300 aromatičnih jedinjenja. Kora, iako tvrda, tokom kuvanja otpušta glutamate – prirodne pojačivače ukusa, što objašnjava zašto Italijani nikada ne bacaju ovaj deo sira.

Najčešća pitanja o italijanskoj krompir čorbi

1. Da li mogu da koristim bilo koji sir?

Možete, ali parmezan daje najbogatiji ukus.

2. Koliko dugo se kuva kora?

– Dok povrće ne omekša – oko 30 minuta.

3. Da li se kora jede?

– Ne, ona se izvadi pre serviranja.

Mali trik za veliku razliku

Italijani spremaju krompir čorbu tako da običan obrok postaje iskustvo. Tajna je u parmezanovoj kori – malom detalju koji menja sve. Sledeći put kada budete pravili čorbu, sačuvajte koru i pretvorite jednostavan recept u toplu, mirisnu uspomenu.

Probajte i podelite sa porodicom, jer upravo u tim malim trikovima leži čar kuvanja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com