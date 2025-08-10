Ovako Mađari spremaju prženice: Sočnije su i 3 puta ukusnije od naših zbog ovog neobičnog sastojka

Ne čekajte, probajte odmah i oduševite ukućane

Recept za prženice svima je dobro poznat, s toga vam ovoga puta donosimo recept za prženice na mađarski način.

Tajni sastojak koji dodaju u toku pripreme će vas raspametiti.

Sastojci:

za 5 osoba

20 kriški starog hleba

10 kriški topivog sira

300 g izrendanog topivog sira

300 ml mleka

100 g brašna

4 jaja

ulje za prženje

Priprema:

U dublju posudu sipati mleko. U drugoj posudi dobro umutiti jaja. U treću sipati brašno, a u četvrtu rendani sir. Kriške jako kratko umočiti u mleko, odmah ih izvaditi i između dlanova i iscediti.

Na jednu krišku staviti komad sira, pa preklopiti.

Spremljene sendviče prvo uvaljati u brašno, pa u jaje. Zatim spustiti u tanjir sa sirom, pa odozgo rasporediti malo sira.

U tiganju dobro zagrejati ulje, pa pržiti kriške s jedne i s druge strane dok ne dobiju lepu, rumenu koricu.

Gotove prženice vaditi na papirni ubrus, kako bi se ocedile od viška masnoće, prenosi Stvar ukusa.

Jako važno

Pripremati jednu po jednu prženicu. Dakle, kratko umočiti u mleko, preklopiti, uvaljati u jaje, brašno, posuti sirom i odmah spuštati u vruće ulje. I tek onda spremati drugu prženicu.

Nipošto ne pripremiti sve odjednom, pa tek onda pržiti, jer će kriške, čekajući, omekšati od mleka i zbog toga posle upiti puno ulja i raspasti se.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com