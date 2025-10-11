Ovako Nemci prave kiseli kupus, dva neočekivana začina daju mu savršeni ukus!

Kiseli kupus nazivaju „superhranom“ jer obiluje brojnim vitaminima, posebno vitaminom C. Pored toga, sadrži i vitamine A1, B1, B2, B3, B6, B12, K i E. Pored toga Obiluje i mineralima poput kalcijuma, fosfora, kalijuma, magnezijuma, gvožđa. Ukoliko kiselite kupus kod kuće, možete da probate da to uradite onako kako rade nemačke domaćice i domaćini.

Naime, nemačko domaćinstvo gotovo da ne prolazi bez ove delikatese, a tajna njihovog recepta krije se u nekoliko listova lovora i semenu kima.

Ako želite da probate da kiselite kupus onako kako to rade Nemci, donosimo recept koji će vaš kupus pretvoriti u pravu zimsku poslasticu.

Potrebno je:

oko 1,3 kg kupusa (jedna srednje velika glavica, bez spoljašnjih listova)

15 do 20 g morske soli

nekoliko listova lovora

½ kašičice semenki kima

Priprema:

Kupus najpre dobro operite i sitno naseckajte, bilo nožem ili na rendalici. Stavite ga u veću posudu, posolite morskom solju i rukama ga dobro izgnječite dok ne počne da pušta sopstveni sok.

Zatim ubacite listove lovora i kim, koji će dati karakterističan miris i aromu. Sve ponovo sjedinite, pa prebacite u teglu ili keramičku posudu. Dok ga stavljate, čvrsto ga sabijajte kako bi tečnost prekrila kupus.

Kada završite, prekrijte ga čistom krpom i opteretite nečim teškim da ostane potopljen. Ostavite ga da stoji na sobnoj temperaturi od jedne do dve nedelje, u zavisnosti od toga koliko kiselo volite.

Tokom fermentacije povremeno pogledajte da li se pojavila pena – samo je pokupite i bacite. Kad postigne željenu kiselost, premestite kupus u frižider ili hladno mesto da usporite dalje ukiseljavanje.

Po ovom nemačkom receptu dobićete savršeno ukusan, zdrav i osvežavajući kiseli kupus, bogat vitaminima i idealan kao prilog ili dodatak raznim jelima tokom hladnih meseci.

(Informer.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com