Ovako profesionalni kuvari dinstaju luk: Gotov za čas, daleko ukusniji i bez mirisa prženja po stanu

Evo kako najbolji kuvari dinstaju luk - uz dva tajna sastojka biće gotov za čas, bez suza i onog teškog mirisa koji se širi po stanu.

Postoji jedan stari kuhinjski trik koji menja sve kada najbolji kuvari dinstaju luk. Bez suza, bez teškog mirisa po stanu, a luk gotov za par minuta i sladak kao nikada do sada. Tajna se krije u dva sastojka koje već imate u ostavi.

Skoro svako domaće jelo počinje istim korakom. Iseckamo glavicu, bacimo je na zagrejano ulje i pustimo da se krčka dok radimo nešto drugo.

Upravo u tom „usputnom“ potezu leži razlika između prosečnog i vrhunskog jela.

Kako profesionalni kuvari dinstaju luk za par minuta

U velikim restoranskim kuhinjama niko nema vremena da čeka da luk požuti dvadeset minuta. Profesionalci su proces drastično ubrzali, a rezultat je luk pun arome i kremaste teksture.

Trik je jednostavan: čim luk ubacite u zagrejano ulje, dodajte mu prstohvat soli i prstohvat šećera.

So izvlači vodu iz luka, pa on omekša gotovo trenutno. Šećer pomaže pri karamelizaciji i daje mu onu zlatnu boju i blago sladak ukus.

Kada se luk dinsta na ovaj način, dobija punoću koja se bukvalno topi u ustima. Sve je gotovo dok pripremate ostatak namirnica za jelo.

Trik za dinstanje bez suza i jakog mirisa

Najveća muka domaćica jeste taj prodoran miris luka koji se zavuče u zavese, jastuke i kosu. Kada luk obrađujete brzo i na nižoj temperaturi, isparenja su znatno blaža.

Nema zagorelih ivica, nema dima, nema onog oštrog mirisa koji ostaje satima posle ručka.

Postoji još jedna važna stvar, a tiče se vašeg stomaka. Brzo dinstan luk je mnogo lakši za varenje od onog koji se polusirov gušio u ulju.

Težak osećaj posle obroka nestaje, a to posebno prija starijima i deci u kući.

Luk kao savršena zamena za svaku zapršku

Domaćice retko znaju da dobro dinstan luk može sasvim da zameni zapršku. Kada se rastopi sa solju i šećerom, on se prirodno pretvara u kremastu osnovu koja sama zgušnjava sos.

To znači manje brašna, lakše jelo i čistiji ukus.

Probajte ovaj pristup kod sledećih jela:

pasulj i prebranac, gde luk daje gustinu bez ajvara od brašna

gulaš i paprikaš, koji dobija dublju aromu i pravu boju

sosovi za testenine, gde se luk topi do kremaste teksture

punjene paprike i sarma, kao osnova nadeva

Mala greška koja kvari ceo trud

Najčešća greška je prevelika vatra. Luk tada spolja izgori, a iznutra ostane sirov i ljut. Druga greška je premalo masnoće, jer luk bez dovoljno ulja ili masti počinje da se peče umesto da se dinsta. Držite vatru na srednjoj jačini i ne žurite sa mešanjem.

Takođe, nemojte solilti luk tek na kraju. So mora da ide odmah na početku, jer samo tada radi svoj posao i izvlači vodu iz ćelija. Ako solite kasnije, luk ostaje žilav i sirovog ukusa.

Kakav luk birati za dinstanje

Beli luk je blaži i brže omekša, pa je idealan za nežnije sosove i pileća jela. Crni, odnosno žuti luk, ima jaču aromu i bolje se ponaša u gustim čorbama, gulašima i pasulju. Crveni luk ostavite za salate, jer dinstanjem gubi boju i postaje siv.

Glavica mora biti čvrsta, bez mekih mesta i bez klica. Stara, proklijala glavica daje gorak ukus koji se ne može ispraviti ni solju ni šećerom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com