Ovako se prave najlepše knedle za supu: Zbog 2 sastojka su vazdušaste i ne raspadaju se pri kuvanju

Samo 2 sastojka čine ih savršenim! Recept za najlepše knedle za supu: vazdušaste su kao pena i uopšte se ne raspadaju!

Ako vam knedle ispadaju tvrde ili se raspadaju, ovo je rešenje! Vazdušaste, lagane i neuporedivo bolje: evo kako se prave najlepše knedle za supu!

Svaka domaćica kada krene da kuva nauči da pravi supu koja je poprilično jednostavna, ali knedle za supu umeju da budu komplikovane. Često ispadnu tvrde ili se raspadnu, ali u moru recepata za savršene knedle predlažemo vam jedan od najboljih. Uspeva iz prve, a tajna je u dva najobičnija sastojka.

Obavezno u smesu za knedle dodajte jogurt i istopljenu mast, jer će tako one biti mekane i neće se raspadati i lepiti. I još jedna stvar je bitna kod pripreme knedli, a to je jaje uvek mutite razdvojeno, a to znači belance i žumance zasebno.

Sastojci:

50 g kukuruznog brašna

40 g griza

80 ml jogurta

1/4 kašičice soli

prstohvat šećera

1 jaje

1 kašika masti

Priprema:

Odvojite žumance i belance, pa žumance umutite sa šećerom. Belanca posolite i umutite u čvrst šne, pa u njega dodajte žumance. Lagano sjednite i sipajte jogurt, prosejano kukuruzno brašno i griz, istopljenu mast i lepo promešajte. Uzmite dve kašičice i stavite smesu između, pa oblikujte knedle. Sipajte u supu i kuvajte.

Majstorski saveti: Da li smesa mora da odstoji i koliko se dugo kuvaju?

Pored sastojaka, na krajnji ishod utiču i tehnike kuvanja. Knedle će biti savršene ako sledite ova tri saveta:

Nakon mešanja, obavezno pustite smesu da odstoji 10 do 15 minuta. Griz će upiti jogurt i postati kompaktniji, što garantuje da se knedle neće raspasti.

Koristite dve kašičice koje ste prethodno potopili u vruću supu. To će sprečiti lepljenje i pomoći vam da napravite idealan, gladak oblik.

Knedle sipajte u supu koja blago vri (tek što počne da struji), a ne u burno ključalu. Kuvajte ih lagano oko 5 do 7 minuta. Zna ćete da su gotove kada isplivaju na površinu.

Čestitamo, upravo ste savladali najteži korak u pravljenju supe!

Trik sa odvojenim mućenjem jaja, uz dodatak jogurta i masti, garantuje najlepše knedle za supu – mekane, vazdušaste i otporne na raspadanje. Zapamtite, tajna uspeha je u strpljenju (odmaranju smese) i u ova dva jednostavna sastojka.

Prijatno!

