Ukusan podvarak iz rerne – tradicionalno jelo koje se lako sprema.
Ovako se pravi najbolji podvarak iz rerne – meso se raspada, saft je vrhunski a miris prosto tera vodu na usta.
Ukusan podvarak iz rerne – tradicionalno jelo koje se lako sprema.
Podvarak je jelo koje mnogi od nas pamte iz bakine kuhinje — sočno, aromatično i sa bogatim ukusom koji se razvija tokom pečenja. Ovaj recept iz rerne ga čini još praktičnijim, jer se sve namirnice sporo krčkaju zajedno i razvijaju pun ukus bez stalnog nadgledanja. Idealno je za porodični ručak ili kada želiš da poslužiš nešto tradicionalno bez komplikovanih priprema, prenosi espreso.co.rs.
Kiseli kupus se kombinuje sa mesom i dodatnim sastojcima kako bi jelo bilo mekano i puno ukusa, a sve to u rerni da bi se zaokružio taj poseban šmek. Podvarak se dobro slaže i uz domaću proju, pire krompir ili domaći hleb.
Sastojci:
- 1 kg kiselog kupusa
- 800 g svinjskog mesa (rebra ili plećka)
- 2 glavice crnog luka
- 4 češnja belog luka
- 1 kašika aleve paprike
- So, biber
- Lovorov list
- 2 dl crnog vina (opciono)
- Ulje ili mast
Priprema:
Kiseli kupus dobro ocedi i, po želji, iseckaj na manje komade. U većem loncu zagrej ulje ili mast i proprži iseckani crni luk dok ne omekša.
Dodaj komade mesa i kratko ih proprži sa svih strana da dobiju blagu boju.Ubaci beli luk, aleve paprike, so i biber, pa sve promešaj.
U podmazan pleh slaži red kupusa, pa red mesa i začina, sve dok ne potrošiš sastojke.
Na vrh stavi lovorov list i, ako želiš, dodaj crno vino.
Pokrij pleh folijom i stavi u rernu zagrejanu na 180 °C da se peče oko 2–3 sata, dok meso ne postane mekano i ukusi se lepo ne sjedine. Pred kraj skini foliju da se blago zapeče i dobije zlatnu koricu.
Podvarak iz rerne je jelo koje miriše na tradicionalnu kuhinju i ima bogat, slojevit ukus koji se razvija pečenjem. Nije komplikovan za pripremu, a na kraju dobijate mekano meso i sočan kupus u kome ćete uživati.
Prijatno!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com