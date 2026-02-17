Ukusan podvarak iz rerne – tradicionalno jelo koje se lako sprema.

Ovako se pravi najbolji podvarak iz rerne – meso se raspada, saft je vrhunski a miris prosto tera vodu na usta.

Podvarak je jelo koje mnogi od nas pamte iz bakine kuhinje — sočno, aromatično i sa bogatim ukusom koji se razvija tokom pečenja. Ovaj recept iz rerne ga čini još praktičnijim, jer se sve namirnice sporo krčkaju zajedno i razvijaju pun ukus bez stalnog nadgledanja. Idealno je za porodični ručak ili kada želiš da poslužiš nešto tradicionalno bez komplikovanih priprema, prenosi espreso.co.rs.

Kiseli kupus se kombinuje sa mesom i dodatnim sastojcima kako bi jelo bilo mekano i puno ukusa, a sve to u rerni da bi se zaokružio taj poseban šmek. Podvarak se dobro slaže i uz domaću proju, pire krompir ili domaći hleb.

Sastojci:

1 kg kiselog kupusa

800 g svinjskog mesa (rebra ili plećka)

2 glavice crnog luka

4 češnja belog luka

1 kašika aleve paprike

So, biber

Lovorov list

2 dl crnog vina (opciono)

Ulje ili mast

Priprema:

Kiseli kupus dobro ocedi i, po želji, iseckaj na manje komade. U većem loncu zagrej ulje ili mast i proprži iseckani crni luk dok ne omekša.

Dodaj komade mesa i kratko ih proprži sa svih strana da dobiju blagu boju.Ubaci beli luk, aleve paprike, so i biber, pa sve promešaj.

U podmazan pleh slaži red kupusa, pa red mesa i začina, sve dok ne potrošiš sastojke.

Na vrh stavi lovorov list i, ako želiš, dodaj crno vino.

Pokrij pleh folijom i stavi u rernu zagrejanu na 180 °C da se peče oko 2–3 sata, dok meso ne postane mekano i ukusi se lepo ne sjedine. Pred kraj skini foliju da se blago zapeče i dobije zlatnu koricu.

Podvarak iz rerne je jelo koje miriše na tradicionalnu kuhinju i ima bogat, slojevit ukus koji se razvija pečenjem. Nije komplikovan za pripremu, a na kraju dobijate mekano meso i sočan kupus u kome ćete uživati.

Prijatno!

