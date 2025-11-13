Ovako se pravi najbolji posni slavski kolač: Ostaje izdašan, mek i svež čak i sutradan

Svi kažu da je ovo najbolji posni slavski kolač! Uz samo par sastojaka, ostaje mekan i svež čak i drugog dana. Morate probati!

Ovo je jedini recept koji vam garantuje – vaš posni slavski kolač biće sočan, mekan i savršen još dugo nakon pečenja

Slavski kolač je srce svake slave, a posni kolač zahteva posebnu pažnju i veštinu. Domaćice znaju da je pravi uspeh postići da kolač bude mekan, ne samo onog dana kada se peče, već i sutradan! Donosimo vam recept koji će rešiti tu večitu dilemu i obeležiti vašu trpezu na najbolji mogući način.

Uz naše savete, vaš posni slavski kolač će ostati izdašan, sočan i svež čak i sutradan. Priprema je laka, a rezultat savršen!

Sastojci:

700 g brašna

100 ml ulja

500 ml kisele vode

30 g svežeg kvasca ili kesica suvog

2 kašičice soli

1 kašičica šećera

Priprema:

Kvasac i šećer pomešajte sa kiselom vodom i kašikom brašna da se kvasac aktivira.

Nakon toga zamesite testo tako da nije ni previše tvrdo (zato postepeno dodajte brašno), ali ni suviše meko i vlažno da se ne bi lepilo za ruke i ostavite ga na toplom mestu da nadolazi 45 minuta.

Naraslo testo ponovo premesite, po želji oblikujte pletenice, jufke ili druge ukrase, pa ga preručite u odgovarajući kalup za pečenje koji ste prethodno obložili pek papirom ili dobro podmazali uljem.

Ostavite posni slavski kolač da nadolazi još oko 15 minuta, pa stavite da se peče na 240 stepeni C oko 50-60 minuta (u zavisnosti od jačine vaše rerne).

Kada je posni slavski kolač pečen i kada dobije finu zlatnosmeđu boju, izvadite ga iz rerne, ostavite malo da se hladi u kalupu, pa ga izvadite iz kalupa, pokrijte čistom i suvom kuhinjskom krpom i ostavite da se skroz ohladi.

Sačuvajte ovaj recept i dočekajte svaku sledeću slavu sa potpunim samopouzdanjem! Nema više straha od suvog kolača!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com