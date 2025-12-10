Ovako se pravila ruska salata po originalnom receptu iz 1860. godine: Sve je bilo drugačije

Zaboravite šunku i kukuruz. Saznajte kako se pravila ruska salata po receptu iz 1860. godine – razlika je šokantna!

Prva ruska salata pojavila se oko 1860. godine u kuhinji kuvara belgijskog porekla po imenu Lusijen Olivije, glavnog kuvara “Ermitaža”, jednog od najpopularnijih restorana u Moskvi. Nije dugo trebalo da ova salata opčini Ruse, a potom i ceo svet.

Tačan recept bio je Lucijenova strogo čuvana tajna, ali se pouzdano zna da je u njoj bilo mesa tetreba, goveđeg jezika, kavijara, zelene salate, jastogovog repa, kapara i dimljene pačetine. Naravno, i ime je zapravo dobila po njemu – Olivijeova salata.

Uz to, originalni recept sastojao se i od originalnog Lusijenovog majoneza. U taj majonez je išlo francusko belo vino, senf, maslinovo ulje iz Provanse uz naravno, par skrivenih sastojaka.

Sastojci su, kao i uvek kod vrhunskih kuvara, bili retki, skupi i teški za pripremu, a prvi recept ove salate objavljen je marta 1894. godine u ruskom časopisu “Naša piщa”, odnosno “Naša hrana”, i ovako je glasio:

Dva krompira

Jedan mali krastavac (ili veliki kornišon)

3-4 lista zelene salate

kuvani jastog

1/4 šolje pihtija iseckanih na kockice

1 kafena kašičica kapara

3-5 maslina

i jedna i po supena kašika preliva majoneza

Vrlo ekstravagantno, zar ne?

Sastojci koji su bili retki i skupi su, kako je salata postajala sve popularnija među običnim narodom, postepeno zamenjivani jeftinijom i dostupnijom hranom.

Nakon što je salata izašla izvan granica Sovjetskog saveza i drugi narodi su recept prilagodili svojoj kuhinji. U salatu je dodata šargarepa (što ruski kuvari i danas smatraju “neoprostivim grehom”), ponegde kukuruz, a umesto mesa raka pojavilo se pileće belo meso, a kasnije i šunka.

Danas i Rusi prave “našu”, savremenu verziju sa kuvanim povrćem i šunkom ili piletinom i pored Rusije, izuzetno je popularna na Balkanu, piše N1.

