Ovako Turci prave burek: Nije mastan kao kupovni i gotov je za 15 minuta

Turska influenserka otkrila je kako Turci spremaju burek - u tiganju, za 15 minuta i nije mastan kao onaj iz pekare (video).

Ako ste ikad pomislili da je pravljenje bureka komplikovano, turska influenserka Aysenur Altan dokazuje suprotno. Na svom YouTube kanalu pokazala je kako Turci spremaju burek – u tiganju, za svega 15 minuta, bez masnoće koja ostaje na rukama nakon prvog zalogaja.

Rezultat je hrskav, lagan i ukusniji nego iz pekare.

Sastojci:

kore za pitu

1 jaje

1/3 šoljica mleka

1/3 šoljica biljnog ulja + još za pečenje

200 g feta sira ili sitnog sira

1 kašičica naseckanog peršuna

Kako Turci spremaju burek – korak po korak

Prvo dobro promešajte sir i peršun, a po želji možete dodati i malo mocarele u sir. Umutite jaje pa mu dodajte mleko i biljno ulje, dodajte mešavinu sira i peršuna i to sve pomešajte.

Nauljite tiganj pa ređajte kore po njegovim rubovima tako da do pola prekrivaju dno tiganja.

Deo pripremljenog fila nanesite kašikom preko kore, tj. preko dna tiganja. Zatim kidajte i gužvajte kore i umačite ih u fil, tako da se dobro navlaže pa rasporedite po tiganju.

Zatim preklapajte burek delovima kora koji vise preko ivice tiganja i mažite filom. Na kraju prelijte ostatkom fila.

Poklopite tiganj i pecite dok burek ne porumeni pa okrenite i pecite još malo. Zatim ga poslužite i nemojte zaboraviti na hladan jogurt.

Zašto je ovaj burek bolji od kupovnog

Tajna ovog recepta nije samo u brzini. Kombinacija jajeta, mleka i ulja pravi fil koji se ravnomerno upija u kore – bez viška masnoće koja se cedi pri svakom zalogaju.

Kupovni burek često se pravi sa previše ulja i margarinom koji ostavljaju težak osećaj u stomaku. Ovaj recept to menja jer koristi tačno onoliko masnoće koliko je potrebno da kore budu hrskave, a fil lagan. Pored toga, sir i peršun daju svežinu koja se retko oseća u bureku iz pekare, gde fil često ima veštački ukus.

Upravo tako Turci spremaju burek koji je lagan, a opet dovoljno bogat ukusa da zasiti.

Jednom kada probate ovaj način, teško ćete se vraćati kupovnom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com