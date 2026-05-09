Ovako Turci prave faširane šnicle: Nema ukusnijih, a ne koriste prezle ni jaja

Evo kako da spremite turske faširane šnicle da budu sočne. Koristi se samo čisto meso i začini, bez dodavanja hleba i jaja u smesu.

Turske faširane šnicle su ukusan i jednostavan obrok koji se brzo priprema, a idealne su za brzi porodični ručak ili večeru.

Sočne, začinjene i pripremljene od mlevenog mesa, ove šnicle mogu da se posluže uz različite priloge poput pire krompira, povrća ili salate.

Kako bi bile sočne neophodno je da ih dobro začinite pre nego što ih ispržite.

Osim dobrih začina bitno je i da kupite čisto mleveno meso, od jedne vrste mesa, a ne mešano.

Zašto su turske faširane šnicle neuporedivo sočnije od običnih?

Glavna razlika između klasičnih fašira na koje smo navikli i onih po turskom receptu leži u balansu začina i pripremi luka.

Dok mi često pretrpavamo meso hlebom ili jajima, turske faširane šnicle se oslanjaju na čisto meso i aromatični kumin i korijander koji mu daju taj specifičan, „orijentalni“ šmek.

Caka sa potapanjem luka u vodu služi da se izvuče onaj težak miris i kiselina, ostavljajući samo slast koja meso čini neverovatno mekanim.

Sastojci za turske faširane šnicle:

1 kg mlevenog mesakašičica bibera

1 kašiččica tucane paprike

1 kašičica slatke paprike

1 kašičica kumina

1 kašičica korijandera

1 kašika rendanog belog luka

1/2 šolje peršuna

1 crni luk

Priprema:

Isecite crni luk i stavite u vodu. U mleveno meso dodajte začine, beli luk, peršun i dobro promešajte. Procedite crni luk i dodajte ga u smesu sa mesom.

Dobro sjedinite, pa rukama vadite i oblikujte loptice, a zatim i dobro spljoštite. Pecite u zagrejanom ulju.

Mala caka za prženje – nemojte ih pritiskati

Česta greška koju pravimo jeste pritiskanje šnicli viljuškom ili špatulom dok su u tiganju. Kod pripreme turskih faširanih šnicli, to je strogo zabranjeno.

Pritiskanjem samo izbacujete sokove koje smo pokušali da sačuvamo trikom sa lukom i začinima. Pustite ih da se peku na miru, okrenite ih samo jednom, i dobićete rezultat koji će vas naterati da ovaj recept sačuvate u samom vrhu svoje kulinarske zbirke.

Savršen porodični obrok bez muke

Bilo da ih poslužite uz kremasti pire, svežu salatu ili samo u toploj lepinji, turske šnicle su dokaz da vam ne treba brdo skupih namirnica za vrhunski obrok.

Ključ je u jednostavnosti, dobrom mesu i onom jednom minutu više koji posvetite začinima.

Jednom kada ih probate ovako začinjene, obične šnicle će vam zauvek delovati dosadno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com