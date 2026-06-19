Ovako Turci prave najukusnije faširane šnicle: Genijalan recept bez jaja i prezli

Otkrijte turski recept za najukusnije faširane šnicle bez jaja i prezli. Genijalan trik koji mesu daje neverovatnu sočnost. Probajte odmah!

Svi smo navikli da u mleveno meso obavezno idu jaja i prezle kako se šnicle ne bi raspale tokom prženja. Međutim, turski kuvari rade potpuno drugačije i ruše to staro pravilo. Ako želite da napravite najukusnije faširane šnicle koje se bukvalno tope u ustima, vreme je da promenite recept.

Trik je u tome što Turci izbacuju ove klasične sastojke jer oni zapravo isušuju meso i čine ga tvrdim sutradan. Umesto toga, oni koriste jednu jednostavnu fintu sa pripremom luka i dužim mešenjem mesa. Rezultat? Šnicle ostaju neverovatno sočne i mekane danima.

Savršen brzi ručak: Kako izabrati pravo meso?

Ove turske faširane šnicle su idealno rešenje za brzi porodični ručak ili večeru jer se pripremaju začas, a savršeno se slažu uz pire krompir, salatu ili grilovano povrće. Ipak, da bi vam uspele iz prve, zaboravite na kupovno mešano mleveno meso.

Tajna vrhunskih kuvara je u tome što uvek biraju čisto mleveno meso od samo jedne vrste (najbolje čistu junetinu). Kada na to dodate bogate začine i dobro ih umesite pre prženja, dobićete onaj prepoznatljiv, bogat ukus zbog kojeg meso ostaje mekano i ne skuplja se u tiganju.

Sastojci:

1 kg mlevenog mesa

1 kašičica bibera

1 kašičica tucane paprike

1 kašičica slatke paprike

1 kašičica kumina

1 kašičica korijandera

1 kašika rendanog belog luka

1/2 šolje peršuna

1 crni luk

Korak po korak: Kako se prave šnicle bez jaja?

Sama priprema je brza, ali ključ je u jednom detalju sa lukom koji zamenjuje prezle. Evo celog postupka:

Trik sa lukom: Sitno isecite crni luk i potopite ga u malo vode. Kada odstoji, dobro ga procedite i rukama istisnite sav višak tečnosti. Upravo ovaj isceđeni luk daje mesu gustinu da se ne raspadne.

Začinjavanje: U mleveno meso dodajte so, biber (i začine po želji), sitno seckani beli luk i svež peršun, pa sve dobro promešajte.

Spajanje smese: Dodajte isceđeni crni luk u meso i sve zajedno dobro sjedinite rukama. Mesite malo duže, kao testo, da meso pusti svoje prirodne sokove i postane kompaktno.

Oblikovanje: Rukama vadite smesu, oblikujte loptice, a zatim ih dlanovima dobro spljoštite u tanke šnicle.

Prženje: Pecite ih u dobro zagrejanom ulju na umerenoj vatri dok ne dobiju lepu, rumenu koricu sa obe strane.

Ručak koji menja kulinarska pravila

Kao što vidite, nije vam potrebno pola kuhinje niti komplikovani sastojci da biste napravili savršene faširane šnicle. Tajna turskih majstora kulinarstva je zapravo vrlo jednostavna: pravi začini, čisto meso i onaj genijalan trik sa ceđenjem luka.

Sledeći put kada budete planirali porodični ručak, obavezno isprobajte ovaj recept za najukusnije faširane šnicle. Sigurni smo da ćete se oduševiti sočnošću i da ćete posle ovoga trajno zaboraviti na sve one stare, suvoparne recepte sa jajima i prezlama.

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