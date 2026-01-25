Ovakvu proju još niste probali, a sočnija i mekša ne postoji: Tajna je u 1 sastojku koji joj daje poseban šmek

Donosimo vam proveren recept za sočnu i mirisnu proju kojoj niko ne može odoleti.
Ovakvu proju još niste pravili – mekana kao duša i izdašna, sa blagim šmekom vina i oraha. Idealna je za doručak ili užinu, a priprema traje oko 45 minuta. Kora je lagano hrskava, sredina bogata, a tajni sastojak, vino, daje posebnu aromu i sočnost.
Zašto je ova proja posebna
Proja je jedno od omiljenih peciva, a ova verzija sa mlevenim orasima i vinom je posebno sočna i izdašna, sa prepoznatljivim ukusom koji razlikuje od klasičnih varijanti.
Sastojci za neodoljivu proju:
- 2 šolje belog brašna
- 2 šolje kukuruznog brašna
- 2 šolje mlevenih oraha
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 šolja vina
- 2 šolje kisele vode
- ½ šolje ulja
Priprema:
- U jednoj činiji pomešajte belo i kukuruzno brašno sa mlevenim orasima, pa dodajte prašak za pecivo.
- Postepeno dodajte mineralnu vodu i vino, mešajući da se razbiju grudvice. Na kraju dodajte ulje i dobro promešajte.
- Sipajte smesu u pleh obložen pek-papirom.
- Pecite proju u rerni na 180°C oko 45 minuta, dok ne dobije zlatnu koricu.
Praktični saveti:
- Kora treba da bude lagano hrskava, a sredina sočna – folijom pokrijte pleh poslednjih 10 minuta ako želite mekšu strukturu.
- Poslužite sa jogurtom, medom ili sirom – dodatno ističe ukus vina i oraha.
- Čuva se do 2 dana, ukus i struktura ostaju stabilni i nakon hlađenja.
Probajte ovaj recept za proju i iskoristite tajni sastojak za savršenu sočnost i ukus – jednostavno, brzo i ukusno.
