Ovakvu proju niste probali, a ukusnija i sočnija ne postoji: Jedan sastojak joj daje poseban šmek

Sočno pecivo sa vinom i orasima – brza priprema, hrskava kora i bogat ukus. Ovakvu proju niste probali, jer spaja tradiciju i gurmanski obrt.

Brza priprema i bogat ukus čine ovaj recept pravim iznenađenjem za sve ljubitelje domaćih peciva. Umesto klasične proje na koju ste navikli, ovde vas očekuje sočnija i izdašnija varijanta, obogaćena blagim šmekom vina i krckavim notama oraha. Ovakvu proju niste probali – jer ona spaja jednostavnost pripreme sa neočekivanom aromom koja se savršeno uklapa uz doručak ili laganu užinu.

Za svega 45 minuta dobijate jelo koje će vas osvojiti i mirisom i teksturom, a pritom se lako uklapa u svakodnevni ritam kuhinje.

Kora je lagano hrskava, dok sredina ostaje bogata i mekana, stvarajući savršen kontrast u svakom zalogaju. Tajni sastojak – vino – unosi posebnu aromu i dodatnu sočnost, pa se svaki komad pretvara u mali gurmanski užitak.

Upravo ta kombinacija daje ovoj proji karakter koji je istovremeno rustičan i sofisticiran, pa je idealna i za posluženje gostima, ne samo za porodični sto. Rezultat je pecivo koje se pamti, jer donosi novu dimenziju poznatom receptu i pokazuje da i najjednostavnija jela mogu postati kulinarski doživljaj.

Zašto je ova proja posebna

Proja je jedno od omiljenih peciva, a ova verzija sa mlevenim orasima i vinom je posebno sočna i izdašna, sa prepoznatljivim ukusom koji razlikuje od klasičnih varijanti.

Sastojci:

2 šolje belog brašna

2 šolje kukuruznog brašna

2 šolje mlevenih oraha

1 kesica praška za pecivo

1 šolja vina

2 šolje kisele vode

½ šolje ulja

Priprema:

U jednoj činiji pomešajte belo i kukuruzno brašno sa mlevenim orasima, pa dodajte prašak za pecivo.

Postepeno dodajte mineralnu vodu i vino, mešajući da se razbiju grudvice. Na kraju dodajte ulje i dobro promešajte.

Sipajte smesu u pleh obložen pek-papirom.

Pecite u rerni na 180°C oko 45 minuta, dok ne dobije zlatnu koricu.

Praktični saveti:

Kora treba da bude lagano hrskava, a sredina sočna – folijom pokrijte pleh poslednjih 10 minuta ako želite mekšu strukturu.

Poslužite sa jogurtom, medom ili sirom – dodatno ističe ukus vina i oraha.

Čuva se do 2 dana, ukus i struktura ostaju stabilni i nakon hlađenja.

Probajte ovu verziju proje i iskoristite tajni sastojak za savršenu sočnost i ukus – jednostavno, brzo i ukusno.

Ova proja nije samo brza i jednostavna za pripremu, već donosi potpuno novo iskustvo ukusa. Spoj hrskave kore, sočne sredine i diskretne arome vina i oraha čini je savršenim izborom za svaki sto. Ovakvu proju niste probali – jer ona spaja tradiciju sa neočekivanim gurmanskim obrtom i pokazuje da i najpoznatija jela mogu dobiti sasvim novu dimenziju.

