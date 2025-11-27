Ove domaćice ne kupuju paradajz van sezone jer znaju trik kako da ga sačuvaju i do godinu dana!

Sačuvati paradajz nije jednostavno. Na ovaj način se povrće konzervira, te nam je dostupno i zimi kada nema svežeg

Mnoge domaćice imaju svoje tehnike, a ovaj trik za čuvanje paradajza uvek treba znati.

Ovde je reč o tako ukusnom proizvodu da ćete ga ubuduće obavezno uvrstiti u svoju standardnu zimnicu.

Naime, reč je o sušenom paradajzu.

Sušeni paradajz je delikates koji se dobija sušenjem svežeg paradajza na suncu ili u rerni, a omiljeni produkt većine jeste sušeni paradajz u maslinovom ulju.

Na ovaj način se povrće konzervira, te nam je dostupno i zimi kada nema svežeg. Tačno poreklo ovog delikatesa se ne zna, ali najverovatnije potiče iz Italije, gde su ga sušili na letnjem suncu, na crepovima krova.

Paradajz prava riznica

Dehidrirani ili sušeni paradajz u ulju predstavlja pravu malu riznicu nutrijenata! Bitno je znati da sušeni paradajz zadržava hranljivu vrednost i bogat je likopenom, ključnim za zdravlje kostiju i kardiovaskularni sistem, antioksidansima, vitaminom C, vitaminom A, K, niacinom, tiaminom, riboflavinom, gvožđem, magnezijumom, kalijumom, kao i vlaknima.

Sušeni paradajz zadržava slast i dobija intenzivan koncentrovani ukus paradajza. Jedna šolja sušenog paradajza sadrži 140 kalorija, prenosi tosamja.media.

Ovaj mediteranski specijalitet postao je veoma popularan i u ostalim delovima sveta osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, a mogućnosti njegovog korišćenja u ishrani su beskrajne.

Kako se koristi?

Često se služi uz meze, stavlja se u salate, sendviče, omlete, paste, rižoto, ćufte, pesto…

Od njega se mogu praviti i razni namazi, umaci, dok pireu, na primer, daje veoma specifičan ukus.

Kako bi se dobio kilogram ovog gastronomskog delikatesa, potrebno je i do desetak kilograma svežih plodova, jer tokom prerade paradajz gubi vodu, i to čak 93 % od svoje težine.

Paradajz koji sami sušimo jeftiniji je, a verovatno i ukusniji. Kao što znamo, paradajza ima raznih veličina, oblika i boja i svi se mogu sušiti, s tim što varijeteti koji imaju više mesa i manje vode daju puniji, mesnatiji sušeni proizvod.

Dodatni recept za čuvanje paradajza

Za ovakvu pripremu mlevenog paradajza ne treba vam ni mnogo sudova ni mnogo sastojaka, a nećete bespotrebno uključivati šporet i prljati kuhinju

Pored soka od paradajza koji je nezaobilazan u srpskoj kuhinji, domaćice u sezoni ovog povrća obavezno ostavljaju i domaći mleveni paradajz za zimnicu. Svaka ima svoj recept, a mi vam prenosimo način pripreme mlevenog paradajza koji će opstati do dve godine.

Sastojci:

10 kg paradajza

5 ravnih supenih kašika soli

kesica vinobrana

2 vezice peršunovog lišća

Priprema:

Operite paradajz, očistite deo oko peteljki, pa plodove krupno isecite i sameljite na mašini za meso. Prilikom mlevenja koristite najkrupnije sito, da se paradajz ne bi pretvorio u sok.

Samleven paradajz sipajte u veliku šerpu, dodajte mu so, vinobran i peršunovo lišće koje ste prethodno iseckali. Sve dobro promešajte velikom drvenom varjačom i ostavite da odstoji barem dva sata.

Još jednom dobro promešajte paradajz, pa ga sipajte u tegle ili staklene flaše sa širokim otvorom, hermetički zatvorite i čuvajte na hladnom mestu.

Ukoliko volite ljutkast ukus, zajedno sa paradajzom sameljite i nekoliko ljutih papričica.

