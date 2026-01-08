Ove grčke lepinje su najbolja stvar za doručak: Prave se za 15min, idu uz sve živo a imaju prosto savršen ukus

Ove grčke lepinje su ubedljivo najbolja stvar za doručak – prave se za 15min, idu uz sve živo a imaju prosto savršen ukus!
Uz samo nekoliko sastojaka, možete pripremiti izvanredan obrok uz ovaj recept. Ovaj način pripreme osigurava da testo ostane tanko i hrskavo.
Sastojci:
– 350 ml grčkog jogurta
– 300 g brašna
– 20 g putera
– 2 kašike maslinovog ulja
– mala ravna kašika soli
– 1 prašak za pecivo
– nekoliko listova sira
– nekoliko listova šunke
Priprema:
1. U činiji pomešajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje, pa dobro sjedinite sastojke. Dodajte brašno i umesite testo.
2. Testo rastanjite na debljinu od oko pola cm, pa ga presecite na dva dela. Na jedan deo rasporedite sir i šunku.
3. Pokrijte sa drugim delom testa i iseckajte na kvadrate.
4. Pržite u tiganju na srednjoj temperaturi, po 4 minuta sa svake strane, dok ne postane zlatno i hrskavo.
Ove grčke lepinje su dokaz da za savršen doručak nije potrebno mnogo vremena ni truda. Brze su, jednostavne i savršeno ukusne — spolja hrskave, a iznutra mekane i mirisne. Uz sir, šunku ili bilo koji dodatak po vašem ukusu, postaju obrok kojem se uvek i rado vraćate.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept za ovaj super doručak!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com