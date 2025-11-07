Uz samo nekoliko sastojaka, možete pripremiti izvanredan obrok za doručak

Ove grčke lepinje su najbolja stvar za doručak – prave za za 15min, idu uz sve živo a imaju prosto savršen ukus!

Uz samo nekoliko sastojaka, možete pripremiti izvanredan obrok uz ovaj recept. Ovaj način pripreme osigurava da testo ostane tanko i hrskavo.

Sastojci:

– 350 ml grčkog jogurta

– 300 g brašna

– 20 g putera

– 2 kašike maslinovog ulja

– mala ravna kašika soli

– 1 prašak za pecivo

– nekoliko listova sira

– nekoliko listova šunke

Priprema:

1. U činiji pomešajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje, pa dobro sjedinite sastojke. Dodajte brašno i umesite testo.

2. Testo rastanjite na debljinu od oko pola cm, pa ga presecite na dva dela. Na jedan deo rasporedite sir i šunku.

3. Pokrijte sa drugim delom testa i iseckajte na kvadrate.

4. Pržite u tiganju na srednjoj temperaturi, po 4 minuta sa svake strane, dok ne postane zlatno i hrskavo.

Ove grčke lepinje su dokaz da za savršen doručak nije potrebno mnogo vremena ni truda. Brze su, jednostavne i savršeno ukusne — spolja hrskave, a iznutra mekane i mirisne. Uz sir, šunku ili bilo koji dodatak po vašem ukusu, postaju obrok kojem se uvek i rado vraćate.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept za ovaj super doručak!

