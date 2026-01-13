Ove kiflice ostaju mekane i posle 5 dana: Evo šta treba da stavite u testo kako bi ostale sočne dugo vremena

 –  

Da bi testo ostalo mekano i sveže nekoliko dana, pekari često dodaju ovaj sastojak u kiflice.

kupus kifle, recept za kupus kifle
Foto: Youtube.com/@NatasineSlastice

Ove kiflice ostaju mekane i posle 5 dana – evo šta treba da stavite u testo kako bi ostale sočne dugo vremena.

Da bi testo ostalo mekano i sveže nekoliko dana, pekari često dodaju kukuruzni skrob (gustin) i običan griz u brašno. Ovi sastojci pomažu da testo bude lakše, prozračnije i mekše, sprečavajući da se stvrdne brzo nakon pečenja.

Na kilogram brašna dodaje se puna kašika kukuruznog skroba i ravna kašičica griza. Kukuruzni skrob olakšava testo, dok griz apsorbuje višak vlage, čineći da testo ostane sočno duže vremena, odnosno bar 5 dana.

Evo jednog recepta za kiflice punjene kremom:

Sastojci:

  •  1 kg brašna
  • 2 žumanca
  • 250 ml mleka
  • 250 ml vode
  • 200 ml ulja
  • 200 g krema po želji
  • 1 kocka kvasca
  • 3 kašike šećera
  • 1 kašičica soli
  • 1 prašak za pecivo
  • 2-3 kapi limunovog soka
  • Šećer u prahu za posipanje

Za premaz:

  • 1 žumance
  • 1 kašika mleka

Priprema:

Ugrejte mleko i vodu, dodajte kocku kvasca i tri kašike šećera. Ostavite 10 minuta da nadođe. Dodajte ulje, žumanca, nekoliko kapi limuna i so. Izmešajte, pa postepeno dodajte brašno pomešano s praškom za pecivo. Mesite dok ne dobijete kompaktno testo. Ostaviti na toplom da naraste, oko jedan sat. Zatim ga podelite na 20 loptica veličine mandarine. Svaku lopticu rastanjite oklagijom u valjkasti oblik. Jednu polovinu rasecite uzdužno tri puta u razmaku od 1 cm. Na drugi deo staviti kašičicu krema i uvijte kiflicu. Ređajte ih u pleh obložen pek papirom. Kad sve napravite pokrijte ih krpom i ostavite pola sata da narastu. Za premaz umutite žumance i pomešajte s mlekom. Premažite kiflice. Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 15 minuta, tj. dok porumene. Gotove pospite šećerom u prahu.

Prijatno!

