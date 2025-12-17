Ove lepinjice se tope u ustima: Bez brašna, od 3 sastojka i na stolu za 15 minuta

Ove lepinjice bez brašna su hit! Potrebna su vam samo 3 sastojka i 15 minuta – dobićete savršeno vazdušast hleb, idealan za doručak i večeru.

Domaće, vazdušaste lepinjice za samo 15 minuta! A najbolje od svega? U potpunosti su bez brašna i potrebna su vam samo 3 sastojka.

Mekane lepinjice su savršeno rešenje kada vam je potreban brz, ukusan hleb, a nemate vremena za mešenje ili dizanje testa. Ove vazdušaste, lagane lepinje mogu da vam posluže kao kompletan, zasitan obrok, ali i kao idealna osnova koju možete poslužiti uz sir, jogurt, kajmak, ili uz bilo koje glavno jelo po vašem izboru.

Ono što ih čini pravim hitom jeste činjenica da su bez brašna, te su savršene za sve one koji paze na unos ugljenih hidrata. Priprema je toliko jednostavna da je uspeh zagarantovan, a biće gotove za svega petnaestak minuta!

Ovaj recept je savršen dokaz da za vrhunsko pecivo nisu potrebni sati stajanja kraj šporeta, već samo tri laka sastojka koje verovatno već imate u kuhinji.

Zašto su ove lepinjice bez brašna tako savršene?

Tajna je u glavnom sastojku – mleku u prahu. Mleko u prahu, u kombinaciji sa praškom za pecivo i jajima, stvara prozračnu, vazdušastu strukturu koja u potpunosti zamenjuje tradicionalno brašno.

Ove lepinjice su odličan izbor za osobe koje izbegavaju gluten ili jednostavno žele da probaju nešto novo. Ukus im je neutralan, blago mlečan, što ih čini idealnim za kombinovanje i sa slatkim i sa slanim namazima. Zaboravite na teške i zbijene lepinje; ovo je pecivo koje se bukvalno topi u ustima.

Donosimo vam jednostavan recept uz koji će biti gotove za tili čas.

Sastojci:

180 g mleka u prahu

1 kašičica praška za pecivo

5 srednjih jaja

Priprema:

Pomešajte mleko u prahu, prašak za pecivo i jaja. Dobro umutite mikserom, pa sipajte u šprica za kolače ili kesu za zamrzivač. Smesu sipajte u pleh obložen pek papirom, istisnite smesu jajastog oblika. Pecite na 180°C nekih 10 minuta.

Ove lepinjice bez brašna postaće vaš omiljeni izbor za doručak, večeru, ili brzu užinu!

(Najžena.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com