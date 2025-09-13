Ove turske lepinje su idealan brzinski doručak: Jednom kada ih probate hleb više nikad nećete kupovati

Prave se brzo, a mekane su kao duša.

Ako vam je ponestalo hleba ili peciva, lako možete napraviti ove turske lepinje u tiganju. Reč je o turskoj verziji lepinja koje se nazivaju bazlame, a zbog toga što se tokom pečenja naduvaju, često ih zovu i balon lepinjama. Ukusne su, mekane i savršeno se slažu uz razna jela a odlična su i opcija za doručak. Bolje nego klasičan hleb. Recept koji vredi isprobati!

Sastojci:

– 500 grama brašna

– jedna kesica suvog kvasca

– 170 mililitara vode

– jedna čaša jogurta

– dve kašičice soli

– jedna kašika šećera

– jedna kašika ulja

– maslac za premazivanje

Priprema:

Prvo spojite kvasac s nekoliko kašika vode. Zatim pripremite brašno, ali od 500 grama brašna odvojite četiri kašike sa strane. U veliku posudu sa brašnom dodajte šećer i so, pa sve dobro promešajte. Na kraju dodajte vodu, jogurt i rastopljeni kvasac.

Sve sastojke pomešajte i umesite testo, a zatim postepeno dodajte preostalo brašno dok testo ne dobije oblik. Kada formirate testo, premažite ga kašikom ulja i ostavite u posudi da odmara na sobnoj temperaturi oko sat vremena. Prekrijte posudu krpom.

Nakon što je testo odstajalo, podelite ga na četiri jednaka dela. Svaki deo oblikujte u kuglicu i ostavite ih pokrivene 10 minuta. Potom oklagijom razvucite testo u krug prečnika oko 20 centimetara.

Zagrejte tiganj na najjačoj vatri oko pet minuta, pa pecite lepinju oko 30 sekundi, dok se ne pojave mehurići na površini. Zatim je okrenite i pecite s druge strane. Posle 30 sekundi opet okrenite lepinju, pustite da se naduva, pa još jednom okrenite kako bi i druga strana postala hrskava.

Na kraju, svaku lepinju premažite maslacem i odmah poslužite.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

