Ovo je doručak koji miriše na detinjstvo – brži od uštipaka, a još lepši i mekši

Zaboravite na klasične uštipke – ovaj starinski doručak pravi se brzo, bez čekanja a topi se u ustima koliko je dobar.

Da li znate šta su peksimeti? Doručak koji mnoge podseća na detinjstvo.

Postoje recepti koji nisu samo hrana – nego uspomena. Onaj trenutak kada se kuhinja zamiriše na prženo testo, a vi znate da vas čeka nešto jednostavno, toplo i domaće. Upravo takvi su peksimeti – doručak koji mnogi pamte još iz vremena bivše Jugoslavije.

Možda ste ubeđeni da su uštipci neprikosnoveni. Ali ovaj recept često menja mišljenje već nakon prvog zalogaja.

Zašto su peksimeti posebni za doručak?

Na prvi pogled, ništa spektakularno: brašno, jaja, jogurt. Ali razlika je u jednoj stvari koja danas svima znači – brzini pripremanja

Za razliku od klasičnih uštipaka, ovde nema čekanja da testo naraste. Sve se pravi odmah, bez komplikacija, a rezultat je mekano, vazdušasto testo koje se bukvalno topi u ustima.

Ovo je tip doručka koji pravite kad nemate vremena – a na kraju ispadne kao da ste se baš potrudili.

Sastojci koje već imate kod kuće

Za ovu starinsku varijantu doručka potrebno je:

600 g brašna

300 ml jogurta

2 jaja

50 ml toplog mleka

1 prašak za pecivo

prstohvat soli

ulje za prženje

Ništa egzotično. To je i poenta – ovo je recept koji nekom spasava jutro. Priprema – bez čekanja, bez komplikacija Postupak je toliko jednostavan da gotovo ne možete da pogrešite:

Pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte jaja, jogurt i mleko.

Umesite testo koje se ne lepi. Razvucite ga i isecite na kocke.

Pržite u zagrejanom ulju dok ne porumene. I to je to. Nema dizanja testa, nema čekanja, nema nerviranja.

Kako ih jesti (i zašto su još bolji nego što mislite)

E sad dolazi najbolji deo.

Peksimeti su neutralni – što znači da ih možete prilagoditi ukusima:

slatko: džem, med, eurokrem

džem, med, eurokrem slano: kajmak, sir, pašteta

kajmak, sir, pašteta uz jogurt ili čaj – za kompletan doručak

Možda najbolja kombinacija je vruć peksimet + kajmak + malo soli preko. Jednostavno, ali ozbiljno “razbija”.

Ako želite da vam ispadnu savršeni:

Nemojte ih praviti predebele – sredina će ostati sirova

Ulje mora biti dobro zagrejano, ali ne prejako

Kad ih izvadite, stavite ih na papir da upiju višak masnoće

Ovo su sitnice koje prave razliku

Zašto je ovaj recept stalno aktuelan za doručak

U vremenu kada stalno jurimo nešto novo, ovakvi recepti opstaju iz jednog razloga – prosto, uvek funkcionišu. Brzi su, jeftini su i ukusni.

I možda najvažnije – podsećaju na vreme kada je doručak bio jednostavan i ukusan.

Ako niste pravili peksimete do sada, probajte već danas ujutro. Velika je šansa da će postati deo vaše rutine.

