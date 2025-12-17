Ovo je najbolja domaća pogača: Ne mesi se, nema kvasca i čekanja, gotova je začas dok u celoj kući predivno miriše

Ubedljivo najbolja domaća pogača – ne mesi se, nema kvasca i čekanja, gotova je začas dok u celoj kući predivno miriše.
Kada jednom napravite ovu pogaču, i vidite kako se lako, brzo i jednostavno pravi, više nećete ni pomisliti na hleb. Mekana je kao pena, iako nema kvasac, i dalje tradicionalnog ukusa, samo po mnogo bržem receptu.
Idealno rešenje za sve one koji su ljubitelji pogače, a nemaju baš puno vremena za boravak u kuhinji i čekanje da testo naraste. Znate i sami da je testo najbolje kada je vruće, zato pratite recept i uživajte u lakoj i brzoj pripremi.
Potrebno je:
– 400 gr brašna
– 50 ml kisele vode
– 1 prašak za pecivo
– malo sode bikarbone
– 200 ml jogurta
– so
– 3 kašike maslinovog ulja
Priprema:
U vanglu sipati brašno i prašak za pecivo, vodu, ulje, jogurt, so i zamesiti testo varjačom. Istresti na sto i razviti oklagijom pogaču, debljine prsta, i malo probosti viljuškom na par mesta. Odmah staviti u vruću rernu na 220 stepeni C i peći oko 35 minuta da pogača porumeni.
