Ovo je najbolja marinada za pileće belo meso, biće uvek sočno i mekano, a korica zlatna!

Ali, ako pravilno marinirate pileće belo meso, neće biti suvo i teško za žvakanje i gutanje. Biće najmekanije i najsočnije ikad.

Pileće belo meso je zdravo, ali i komplikovano za pripremanje. Posle ovakvog mariniranja biće uvek sočno i mekano, moći ćete stalno da ga jedete

Ako se ne spremi kako treba, rezultat je suvo meso koje je teško za žvakanje. Pohovanje je uvek dobro rešenje, ali nije zdravo jesti toliko masno često.

Ali, ako pravilno marinirate pileće belo meso moći ćete da ga jedete stalno i biće zaista sočno i mekano, a korica zlatna.

Za kilogram mesa potrebno vam je: pola kašičice sušenog belog luka, ljute crvene mlevene paprike i bibera. Pored toga, kako napominju kuvari, potrebno je i pola kašičice začina za piletinu, ali i pola čaše kefira, malo soli, mlevenu papriku i kašiku dižon senfa.

Sve ove sastojke pomešajte, a zatim piletinu dobro uvaljajte u dobijenu smesu. Nakon toga, potrebno je da stavite meso u frižider preko noći. Ujutru je spremna za pečenje, prženje…

Takođe je važno odabrati pravo posuđe. Keramičke, staklene, plastične, emajlirane posude ili posude od nerđajućeg čelika su idealne za mariniranje.

