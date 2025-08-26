Ovo je najbolji i najbrži recept za pitu: Sočna je i meka kao duša, a 1 sastojak joj daje sasvim poseban šmek

Prva stvar ako želite brz i ukusan obrok bez mnogo petljanja po kuhinji!

Ova pita može da bude sjajan izbor za svako doba dana, ovakve još niste probali, a prosto je!

Najbolji i najbrži recept za pitu – sočna je i meka kao duša, a jedan sastojak joj daje sasvim poseban šmek

Ako tražite jednostavan, a ukusan desert ili slani zalogaj, ova jogurt pita sa gotovim korama je pravi izbor. Mekana, sočna i gotova za tren oka, oduševiće vas svojim savršenim ukusom, prenosi still.kurir.rs.

Sastojci:

– 500 g kora za pitu

– 7 jaja

– 1 ravna kašika soli

– 1 l jogurta

– 1 kašika ulja za premazivanje tepsije

