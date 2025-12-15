Ovo je najgora namirnica u salati, a svi nju prvo stavljaju. Samo kvari ukus!

Postoji li nešto što nikada ne bi trebalo da dodamo u salatu? Prema ovoj kuvarici najgora namirnica u salati je crni luk, evo i zbog čega.

Možda ćete se iznenaditi, ali najgora namirnica u salati je crni luk. Svi ga prvo stavljaju u salatu a on emituje neprijatni miris i može potpuno da upropasti ukus salate.

Da li znate koju namirnicu bi trebalo da izbegavate u salatama? Jednu namirnicu koja uništava ukus salate, svi stavljamo!

Salata od povrća je ukusan obrok za doručak, ručak i večeru, ali da li znate sa koju namirnicu bi trebali da izbegavate u salatama?

Magda Gesler je otkrila svoju tajnu. Poznata kuvarica, već dugi niz godina savetuje šta, kako i kada da spremaju za jelo. Salata od povrća vam se čini banalnim receptom koji se „ne može pokvariti“? Možda ćete biti iznenađeni kad vidite koja je najgora namirnica, prema mišljenju ove kuvarice.

Salata od povrća prema Magdi

Magda je pre izvesnog vremena predstavila svoj omiljeni recept za salatu od povrća. Sastoji se od kuvanog krompira, šargarepe, kiselih krastavaca, zelenog graška i, naravno, tvrdo kuvanih jaja . Najbolji u kus dobija tako da je ostavite u frižideru preko noći.

Postoji li nešto što nikada ne bi trebalo da dodamo u salatu? Prema Magdi, najgora namirnica za salatu je crni luk . Prema rečima kuvarice, procesi koji se odvijaju u fermentacionom luku izazivaju da on emituje neprijatan miris, i može skroz pokvariti ukus salati.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com