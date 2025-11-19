Ovo je najgora namirnica u salati: Svi prvo nju stavljamo, a samo kvari ukus

Da li ste znali da ovu grešku svi pravimo? Otkrivamo koja je najgora namirnica u salati – izbacite je i ukus će biti savršen!

Iako ga volite, crni luk je najgora namirnica za vašu salatu – uništava ukus kada salata odstoji

Salata od povrća je ukusan obrok za doručak, ručak i večeru, ali da li znate sa koju namirnicu bi trebali da izbegavate u salatama? Magda Gesler je otkrila svoju tajnu.

Poznata kuvarica, već dugi niz godina savetuje šta, kako i kada da spremaju za jelo. Salata od povrća vam se čini banalnim receptom koji se „ne može pokvariti“? Možda ćete biti iznenađeni.

Salata od povrća prema Magdi

Magda je pre izvesnog vremena predstavila svoj omiljeni recept za salatu od povrća. Sastoji se od kuvanog krompira, šargarepe, kiselih krastavaca, zelenog graška i, naravno , tvrdo kuvanih jaja . Tajna je da je ostavite u frižideru preko noći.

Postoji li nešto što nikada ne bi trebalo da dodamo u salatu?

Prema Magdi, crni luk je najgora namirnica za salatu . Prema rečima kuvarice, procesi koji se odvijaju u fermentacionom luku izazivaju da on emituje neprijatan miris, i može skroz pokvariti ukus salati.

Ako vam se desilo da sutradan salata ne miriše lepo, e, to je zbog crnog luka! Ne morate ga skroz izbaciti iz kuhinje, ali ga jednostavno nemojte stavljati u salatu, pogotovo ako je ostavljate da prenoći.

Probajte samo taj mali trik – videćete, vaša salata će biti neuporedivo bolja!

