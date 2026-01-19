Ovo je savršen odnos pirinča i vode, ali tokom kuvanja obavezno dodajte i ovaj sastojak

Savršen odnos pirinča i vode tokom kuvanja je 1 šolja pirinča, 2,5 šolja vode, ali ako stavite malo putera pirinač će biti savršen i ukusan.

Ne lepi se i nije kašast. Ako pogodite savršen odnos pirinča i vode, a dodate i ovaj sastojak skuvaćete savršeno rastresit i ukusan pirinač.

Ako vam kuvani pirinač ne „ispada“ kako treba, ako su zrna međusobno slepljena ili ako je pirinač kašast, postoji mogućnost da grešku pravite još u prodavnici, kod izbora pirinča.

Ako od pirinča želite da napravite fini prilog kojem se „zrna broje“, potrebno je kupiti pirinač dugog zrna. Pirinač okruglog zrna nakon kuvanja bude kašast i prikladan je za druge namene, recimo za sutlijaš.

Pre kuvanja, pirinač treba dobro isprati, u 3-4 vode, a dobro bi bilo ostaviti ga 20-30 minuta da se namače u hladnoj vodi.

Savršen odnos pirinča i vode

Za fin kuvani pirinač potrebno je odmeriti odgovarajuću količinu vode, za savršen odnos pirinča i vode razmera mora da bude 1:2,5. Dakle, na 1 šoljicu pirinča ide 2,5 šoljice vode.

Odgovarajuću količinu vode posolite i stavite da prokuva, a nakon toga treba dodati oceđen pirinač. Pričekati da ponovo prokuva i onda smanjiti vatru toliko da pirinač lagano ključa.

Držati poklopljeno i bez mešanja kuvati 15-20 minuta, odnosno dok voda iz pirinča ne ispari. Pirinač neće zagoreti ako je ne mešate, a ako dižete poklopac i mešate, voda će ispariti pre nego što se pirinač skuva pa će ostati tvrd ili će, ako je ostavite na vatri dok dovoljno ne omekša, zagoreti.

I to je to, pirinač je kuvan, nije zagoreo, nije slepljen, nije kašast.

Ovo je osnovni postupak. Evo još nekih saveta koji mogu biti od koristi kod pripremanja pirinča:

– Može se dodati malo karija, da bi pirinač bilo fino žućkaste boje.

– Ako stavite malo maslaca, pirinač će biti sočniji.

– Pirinač će se još manje lepiti ako ga i nakon kuvanja isperete mlakom vodom. Za fini ukus može ga kratko „okrenuti“ na otopljenom maslacu, uz dodatak prstohvat šafrana. Šafran mu daje zlatnožutu boju i fantastičan ukus.

– Kinezi pirinač kuvaju tako da ga najpre bace na vrelo ulje, kratko ga preprže, posole, i zaliju odgovarajućom količinom vode. Kad proključa, smanje vatru i kuvaju se dok riža ne ‘popije’ svu tečnost. Zatim se pirinač skine se s vatre i drži neko vreme poklopljen da se „odmori“.

– Koliko pirinča skuvati? Ako pirinač želite da ponudite kao prilog, po osobi je dovoljno 70 g zrna, a ako ga pripremate kao glavno jelo, tada je potrebno 100 g. Kuvanjem riža utrostruči svoj volumen.

