Ovo je tajna kuvanja savršenih jaja bez pucanja ljuske

Tvrdo kuvana jaja su popularan izbor za doručak jer nude kombinaciju praktičnosti i hranljivih materija. Međutim, izazov kako ih sprečiti da se polome tokom kuvanja je stalni.

Stoga su mnogi ljudi frustrirani kada vide svoje šerpe sa ostacima kuvanih jaja. Da bi se izbegla ova situacija, razvijene su efikasne metode.

Kulinarski stručnjaci dele savete kako da se osiguraju savršeno kuvana jaja i izbegne termički šok, koji je često glavni uzrok polomljenih jaja.

Metode za sprečavanje pucanja kuvanih jaja

Kulinarski pisac Harold Mekgi preporučuje kuvanje jaja u hladnoj vodi. Kuvar Hajnc Vurt predlaže da se jaja zagreju na sobnu temperaturu pre kuvanja u vrućoj vodi. Saznajte više o ove dve opcije u nastavku!

Hladna voda kao saveznik

Kuvanje jaja u hladnoj vodi omogućava da se sadržaj šerpe postepeno zagreva, što smanjuje mogućnost da jaja puknu. Da biste koristili ovu metodu, jaja treba staviti u šerpu i prekriti hladnom vodom pre nego što se stave na šporet.

Sobna temperatura i topla voda

Za one koji više vole da koriste toplu vodu, neophodno je da jaja budu na sobnoj temperaturi, jer to sprečava termički šok koji bi mogao oštetiti njihovu ljusku. Da biste to uradili:

Koristite kašiku da umočite jaja u vodu.

Izaberite prostranu šerpu da biste izbegli sudare između jaja.

Držite temperaturu umerenom radi ravnomernog kuvanja.

Trikovi za lako ljuštenje jaja

Da bi proces ljuštenja jaja bio lakši, Mekgi savetuje da koristite namirnice koje nisu izuzetno sveže, jer je njihova unutrašnja membrana manje prilepljena za belance, što olakšava ljuštenje.

Pored toga, nakon kuvanja, ohladite jaja u hladnoj vodi 5 do 10 minuta. Zatim, lagano kucnite po površini i nežno ih valjajte rukom, uklanjajući ljusku u vodi.

Sa ovim tehnikama, kuvanje i ljuštenje jaja postaje jednostavan i bez stresa zadatak. Primenom ovih trikova, imaćete savršeno kuvana jaja svaki put, spremna za jelo ili za dodavanje u vaše omiljene recepte.

