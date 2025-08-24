Ovo je tajna profesionalnih pekara za savršeno testo: Evo kako se razlikuju svež i suv kvasac

Kvasac, taj čarobni sastojak koji dodaje savršeni ukus pecivima i hlebu, dolazi u dva osnovna oblika – svežem i suvom.

Ali, jeste li upoznati sa razlikama između ova dva proizvoda osim njihovog roka trajanja i načina skladištenja?

Sveži kvasac, koji traje samo dve nedelje se mora čuvati u frižideru, i najbolji je izbor kada testo zahteva više ponovnih mešanja jer zadržava oblik i mekoću. Takođe je idealan kada testo treba da odstoji na hladnom mestu. Međutim, treba biti oprezan prilikom rukovanja svežim kvascem, jer je osetljiv na visoke temperature. Ako temperatura vode pređe 45°C, postoji rizik da će kvasac biti „uništen“ i da neće moći da aktivira svoje svojstva kako bi testo naraslo.

S druge strane, suvi kvasac, koji dolazi u prahu i ima duži rok trajanja, može biti praktičniji izbor jer dugo traje, a ipak garantuje uspešno nadošlo testo. Odličan je za pripremu testa koje se čuva u frižideru preko noći i pogodan je za recepte koji ne zahtevaju više ponovnih mešanja.

Iako se oba tipa kvasca mogu koristiti u pripremi testa, njihova razlika leži u roku trajanja, načinu skladištenja i specifičnim karakteristikama koje ih čine idealnim izborom za određene vrste testa.

Koji tip kvasca vi najčešće koristite?

