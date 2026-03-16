Ovo je ubedljivo najbolja domaća pogača: Ne mesi se, nema kvasca i čekanja a gotova je začas dok po celoj kući predivno miriše

Ova domaća pogača pravi se brzo i lako, bez kvasca i dugog čekanja. Mekana je, mirisna i savršena kada vam treba brza zamena za hleb.

Domaća pogača – jedna super ukusna i brza varijanta koju treba da isprobate.

Svima nam se bar jednom dogodilo da u kući nestane hleba baš u trenutku kada nam najviše treba.

U takvim situacijama najbolje je jednostavno i brzo rešenje – domaća pogača koja se pravi bez kvasca i bez dugog čekanja.

Ovaj recept je brzo postao je omiljen među mnogim domaćicama jer je neverovatno jednostavan, a rezultat je mekana i ukusna pogača koja može da zameni sveži hleb na stolu. Ono što je posebno zanimljivo jeste da se testo gotovo uopšte ne mesi, a pogača je gotova mnogo brže nego klasično testo koje mora da narasta.

Savršena kada nemate vremena

Velika prednost ove pogače je brzina pripreme. Dok se rerna zagreva, vi već možete da pripremite testo. Za razliku od klasičnih recepata za hleb, ovde nema čekanja da testo naraste, pa je ovo idealno rešenje kada želite nešto domaće, a nemate mnogo vremena.

Kada se ispeče, pogača je mekana i mirisna, sa blagom zlatnom koricom. Najlepša je dok je još topla, kada se lako lomi i širi neodoljiv miris po celoj kući.

Lako, sa sastojcima iz kuće

Za ovu pogaču potrebni su jednostavni sastojci koje većina ljudi već ima u kuhinji. Upravo zbog toga je recept toliko popularan – ne zahteva ništa posebno niti komplikovanu pripremu.

Potrebno je:

400 g brašna

50 ml kisele vode

1 prašak za pecivo

prstohvat sode bikarbone

200 ml jogurta

so

3 kašike maslinovog ulja

Ova kombinacija sastojaka daje pogači meku strukturu i blag, domaći ukus koji podseća na tradicionalni hleb.

U veću posudu sipajte brašno, dodajte prašak za pecivo i prstohvat sode bikarbone. Zatim ubacite jogurt, kiselu vodu, ulje i malo soli. Sve sastojke sjedinite varjačom dok ne dobijete mekano testo.

Testo potom prebacite na radnu površinu i lagano razvucite oklagijom u oblik pogače debljine otprilike jednog prsta. Na nekoliko mesta je blago izbockajte viljuškom.

Stavite je u već zagrejanu rernu na oko 220 stepeni i pecite približno 30 do 35 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu boju.

Ova domaća pogača je odličan pokazatelj da za ukusan hleb nisu potrebni ni kvasac ni komplikovana priprema. Uz samo nekoliko sastojaka i malo vremena dobićete mekano, mirisno pecivo koje se savršeno slaže uz doručak, ručak ili večeru.

A gotovo uvek nestane sa stola dok je još topla – jer joj je ukus jednostavno neodoljiv.

