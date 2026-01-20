Nestalo vam je hleba u kući? Ova domaća pogača je prava stvar za vas!

Ovo je ubedljivo najbolja domaća pogača – ne mesi se, nema kvasca i čekanja, gotova je začas dok po celoj kući predivno miriše.

Kada jednom napravite ovu pogaču, i vidite kako se lako, brzo i jednostavno pravi, više nećete ni pomisliti na hleb. Mekana je kao pena, iako nema kvasac, i dalje tradicionalnog ukusa, samo po mnogo bržem receptu.

Idealno rešenje za sve one koji su ljubitelji pogače, a nemaju baš puno vremena za boravak u kuhinji i čekanje da testo naraste. Znate i sami da je testo najbolje kada je vruće, zato pratite recept i uživajte u lakoj i brzoj pripremi.

Potrebno je:

– 400 gr brašna

– 50 ml kisele vode

– 1 prašak za pecivo

– malo sode bikarbone

– 200 ml jogurta

– so

– 3 kašike maslinovog ulja

Priprema:

U vanglu sipati brašno i prašak za pecivo, vodu, ulje, jogurt, so i zamesiti testo varjačom. Istresti na sto i razviti oklagijom pogaču, debljine prsta, i malo probosti viljuškom na par mesta. Odmah staviti u vruću rernu na 220 stepeni C i peći oko 35 minuta da pogača porumeni.

