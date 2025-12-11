Ovo je zvanično najbolji sos na svetu: Samo 4 sastojka, a svako jelo pretvara u vrhunski užitak

Sa samo 4 jeftina sastojka napravite najbolji sos na svetu. Marsela Hazan ga je osmislila, a vi ćete ga obožavati! (video)

Magija od 4 sastojka! Ovo je zvanično najbolji sos na svetu – tako je jednostavan, a ukusom nadmašuje sve.

Čuvena Italijanka, Marsela Hazan, napisala je nekoliko kuvara, a u jednom je otkrila kako se pravi savršeni sos za testeninu. Upravo je ovaj njen recept proglašen za najbolji sos na svetu, piše časopis „Delish“.

Neverovatno je jednostavno: za ovaj svetski poznati i nagrađeni recept biće vam potrebna samo četiri sastojka. Dokaz da vrhunski užitak ne zahteva komplikacije! Pripremite se da svako svoje jelo pretvorite u remek-delo.

Sastojci:

800 grama paradajza iz konzerve,

jedna glavica luka,

70 grama maslaca,

so

Priprema:

Oljuštite luk i isecite glavicu na dva dela, potom ih bez seckanja stavite u lonac. Dodajte maslac i kratko propržite.

Potom dodajte paradajz i kuvajte na laganoj vatri 45 minuta. Marsela je tvrdila da ni luk, niti ostale sastojke ne treba seckati. Samo ubacite da se sve zajedno kuva i da se ukusi promešaju.

Sos Marsele Hazan dokazuje da je tajna prave italijanske kuhinje u jednostavnosti i kvalitetu sastojaka. Samo luk, paradajz, maslac i so čine magiju! Iskoristite ga za testeninu, ćufte ili kao bazu za druga jela.

Isprobajte ovaj recept sa 4 sastojka i uverite se da je ovo zaista najbolji sos na svetu!

