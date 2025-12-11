Ovo je zvanično najbolji sos na svetu: Samo 4 sastojka, a svako jelo pretvara u vrhunski užitak

Magija od 4 sastojka! Ovo je zvanično najbolji sos na svetu – tako je jednostavan, a ukusom nadmašuje sve.
Čuvena Italijanka, Marsela Hazan, napisala je nekoliko kuvara, a u jednom je otkrila kako se pravi savršeni sos za testeninu. Upravo je ovaj njen recept proglašen za najbolji sos na svetu, piše časopis „Delish“.
Neverovatno je jednostavno: za ovaj svetski poznati i nagrađeni recept biće vam potrebna samo četiri sastojka. Dokaz da vrhunski užitak ne zahteva komplikacije! Pripremite se da svako svoje jelo pretvorite u remek-delo.
Sastojci:
- 800 grama paradajza iz konzerve,
- jedna glavica luka,
- 70 grama maslaca,
- so
Priprema:
Oljuštite luk i isecite glavicu na dva dela, potom ih bez seckanja stavite u lonac. Dodajte maslac i kratko propržite.
Potom dodajte paradajz i kuvajte na laganoj vatri 45 minuta. Marsela je tvrdila da ni luk, niti ostale sastojke ne treba seckati. Samo ubacite da se sve zajedno kuva i da se ukusi promešaju.
Sos Marsele Hazan dokazuje da je tajna prave italijanske kuhinje u jednostavnosti i kvalitetu sastojaka. Samo luk, paradajz, maslac i so čine magiju! Iskoristite ga za testeninu, ćufte ili kao bazu za druga jela.
Isprobajte ovaj recept sa 4 sastojka i uverite se da je ovo zaista najbolji sos na svetu!
