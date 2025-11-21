Ovo malo ko zna: Evo kako da zamrznete kiseli kupus, a da ukus ostane isti!

Kako da zamrznete kiseli kupus i sačuvate isti ukus – praktičan vodič za čuvanje svežine i tradicije tokom cele godine.

Kiseli kupus je neizostavan deo zimskih trpeza – od sarme do podvarka, pa čak i kao salata uz pečenje. Ali često se desi da imate više nego što možete da pojedete. Umesto da se pitate da li će se pokvariti, rešenje je jednostavno: Kako da zamrznete kiseli kupus i sačuvate ga za kasnije.

Još jedan razlog da probate

Koliko puta ste poželeli da napravite sarmu usred proleća ili da iznenadite goste podvarkom van sezone? Upravo tada shvatite koliko je važno da znate kako da zamrznete kiseli kupus. Na ovaj način, ukus tradicije možete imati pri ruci u bilo kom trenutku, bez čekanja zime.

Priprema pre zamrzavanja

Prvi korak je da kupus dobro iscedite od rasola. Višak tečnosti može da stvori kristale leda i promeni teksturu. Ako želite da zadržite originalni ukus, obavezno ga osušite na kuhinjskim ubrusima pre pakovanja.

Pametno čuvanje za dužu svežinu

Najbolje je koristiti kese sa zip zatvaračem ili posude koje se hermetički zatvaraju. Razdelite kupus na porcije – dovoljno za jedno jelo. Tako ne morate da odmrzavate celu količinu odjednom. Ovo je ključni trik prilikom zamrzavanja.

Alternative za čuvanje

Ako ne želite da zamrzavate, kupus možete čuvati u frižideru u rasolu, ali ne duže od dve nedelje. Za duže čuvanje, zamrzavanje je sigurnija opcija.

Najčešća pitanja

Da li zamrzavanje menja ukus?

Ne, ako se kupus dobro iscedi i upakuje.

Koliko dugo može da stoji u zamrzivaču?

Do šest meseci bez gubitka kvaliteta.

Da li se može zamrzavati cela glavica?

Može, ali je praktičnije zamrznuti listove ili iseckan kupus.

Kako odmrznuti kiseli kupus?

Najbolje je da ga ostavite u frižideru preko noći.

Ako se pitate Kako da zamrznete kiseli kupus, odgovor je jednostavan: pravilno iscedite, upakujte i porcionisano zamrznite. Tako ćete uvek imati spreman kupus za sarmu, salatu ili podvarak, a ukus će ostati isti kao da je tek iz bureta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com