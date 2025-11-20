Ovo sirotinjsko jelo osvaja svet – ovako spremljena testenina je omiljena i deci i odraslima

Sirotinjsko jelo osvaja svet – kremasta testenina sa sirom i hrskavim hlebom postaje omiljena i deci i odraslima.

Nekada se smatralo da je testenina najjednostavnije jelo za siromašne, a danas se kaže da sirotinjsko jelo osvaja svet. Upravo ovakav recept – kremasti rezanci sa sirom i hrskavim hlebom – pokazuje da od skromnih sastojaka nastaje obrok koji mami osmeh i okuplja porodicu.

Recept – korak po korak

Sastojci:

50 g bageta ili bilo kog hrskavog hleba

2 kašike putera

350 g testenine (fusili, rigatoni, pene ili školjkice)

1 l mleka

4 kašike brašna

1 čen belog luka

1 kašičica senfa

250 g čedar sira

50 g parmezana

so i biber

Priprema:

Skuvajte testeninu dva minuta kraće od uputstva na pakovanju.

Rernu zagrejte na 180–200°C. Baget isecite na kockice, premažite puterom ili uljem i pecite oko 6 minuta dok ne postane hrskav.

U šerpi otopite puter, dodajte seckani beli luk i senf, pa kratko propržite. Umešajte brašno i kuvajte minut, zatim postepeno dodajte mleko uz stalno mešanje. Kuvajte oko 5 minuta dok se sos ne zgusne.

Sklonite sa vatre i dodajte čedar i polovinu parmezana.

U sos umešajte testeninu, začinite solju i biberom, pa lagano promešajte.

Sve sipajte u posudu za pečenje premazanu puterom, pospite hrskavim hlebom i ostatkom parmezana. Pecite 20 minuta dok ne dobije zlatnu boju.

Ako nemate sve sastojke:

Umesto bageta možete koristiti bilo koji hrskavi hleb koji imate pri ruci.

Ako nemate čedar, dodajte ga kombinacijom trapista ili kačkavalja – ukus će i dalje biti bogat.

Parmezan možete zameniti sitno rendanim tvrdim sirom.

Umesto senfa, dodajte malo muskatnog oraščića ili bibera za aromu.

Ako nemate mleko, koristite pavlaku razblaženu vodom – sos će biti jednako kremast.

Najčešća pitanja

Koja testenina je najbolja?

Kratka, rebrasta – fusili, rigatoni, pene ili školjkice.

Kako da hleb bude savršeno hrskav?

Premažite ga puterom i pecite kratko na visokoj temperaturi.

Može li se jelo podgrevati?

Da, ali najbolje je u rerni, da se zadrži hrskavost.

Ovaj recept pokazuje da sirotinjsko jelo osvaja svet – jer od brašna, mleka i malo sira nastaje obrok koji greje dušu. Testeninasa kremastim sosom i hrskavim hlebom nisu samo hrana, već i podsećanje da jednostavnost može biti najlepša.

