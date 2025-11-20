Ovo sirotinjsko jelo osvaja svet – ovako spremljena testenina je omiljena i deci i odraslima

Nekada se smatralo da je testenina najjednostavnije jelo za siromašne, a danas se kaže da sirotinjsko jelo osvaja svet. Upravo ovakav recept – kremasti rezanci sa sirom i hrskavim hlebom – pokazuje da od skromnih sastojaka nastaje obrok koji mami osmeh i okuplja porodicu.
Recept – korak po korak
Sastojci:
- 50 g bageta ili bilo kog hrskavog hleba
- 2 kašike putera
- 350 g testenine (fusili, rigatoni, pene ili školjkice)
- 1 l mleka
- 4 kašike brašna
- 1 čen belog luka
- 1 kašičica senfa
- 250 g čedar sira
- 50 g parmezana
- so i biber
Priprema:
Skuvajte testeninu dva minuta kraće od uputstva na pakovanju.
Rernu zagrejte na 180–200°C. Baget isecite na kockice, premažite puterom ili uljem i pecite oko 6 minuta dok ne postane hrskav.
U šerpi otopite puter, dodajte seckani beli luk i senf, pa kratko propržite. Umešajte brašno i kuvajte minut, zatim postepeno dodajte mleko uz stalno mešanje. Kuvajte oko 5 minuta dok se sos ne zgusne.
Sklonite sa vatre i dodajte čedar i polovinu parmezana.
U sos umešajte testeninu, začinite solju i biberom, pa lagano promešajte.
Sve sipajte u posudu za pečenje premazanu puterom, pospite hrskavim hlebom i ostatkom parmezana. Pecite 20 minuta dok ne dobije zlatnu boju.
Ako nemate sve sastojke:
- Umesto bageta možete koristiti bilo koji hrskavi hleb koji imate pri ruci.
- Ako nemate čedar, dodajte ga kombinacijom trapista ili kačkavalja – ukus će i dalje biti bogat.
- Parmezan možete zameniti sitno rendanim tvrdim sirom.
- Umesto senfa, dodajte malo muskatnog oraščića ili bibera za aromu.
- Ako nemate mleko, koristite pavlaku razblaženu vodom – sos će biti jednako kremast.
Najčešća pitanja
Koja testenina je najbolja?
- Kratka, rebrasta – fusili, rigatoni, pene ili školjkice.
Kako da hleb bude savršeno hrskav?
- Premažite ga puterom i pecite kratko na visokoj temperaturi.
Može li se jelo podgrevati?
- Da, ali najbolje je u rerni, da se zadrži hrskavost.
Ovaj recept pokazuje da sirotinjsko jelo osvaja svet – jer od brašna, mleka i malo sira nastaje obrok koji greje dušu. Testeninasa kremastim sosom i hrskavim hlebom nisu samo hrana, već i podsećanje da jednostavnost može biti najlepša.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com