Ukusno jelo na kašiku koje je uvek dobar izbor za ručak – kažu da je bolje i od gulaša.

Ovo starinsko jelo je bolje i od gulaša, a sprema se očas posla – ukus safta je vrhunski, a meso se topi u ustima.

Ako volite jela poput gulaša a koja se brzo pripremaju, a pritom imaju bogat i domaći ukus, ovaj starinski ručak na kašiku je pravi izbor.

Bolji je od običnog gulaša, oplemenjen jednostavnim sastojcima, pružiće vam toplinu i zadovoljstvo prilikom svakog zalogaja, a sve to bez puno truda u kuhinji.

Sastojci:

2 glavice crnog luka

2 šargarepe

400 g šampinjona

500 g junetine (teletina, piletina, svinjetina)

ulje

so, peršun, biber, lovorov list, bosiljak aleva paprika

5 krompira

Priprema: Na 3 kašike ulja propržiti luk, pa dodati iseckane šampinjone. Dodati šargarepu. Propržiti, pa dodati meso i začine. Dodati krompire i naliti vodom. Krčkati oko sat vremena. Zapržiti sa brašnom i alevom paprikom. Krčkati oko 10 minuta.

Ovo starinsko jelo na kašiku je pravi dokaz da za vrhunski ručak nisu potrebni komplikovani recepti ni sati provedeni pored šporeta.

Jednostavni sastojci, dobar saft i meso koje se topi u ustima čine ga savršenim izborom za porodični obrok ili kada želite nešto domaće, zasitno i toplo. Ako volite gulaš, ovo jelo će vas potpuno osvojiti već pri prvom zalogaju – jednostavno, ukusno i provereno dobro.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(YouTube/Milica Mihailović)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com