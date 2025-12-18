Ovo starinsko jelo je bolje od svakog gulaša, a sprema se očas posla – ukus safta je vrhunski, a meso se topi u ustima.
Da li je jedno jelo bolje i od gulaša?
Ako volite jela koja se brzo pripremaju, a pritom imaju bogat i domaći ukus, ovaj starinski ručak na kašiku je pravi izbor. Boljije od običnog gulaša, oplemenjen jednostavnim sastojcima, pružiće vam toplinu i zadovoljstvo prilikom svakog zalogaja, a sve to bez puno truda u kuhinji.
Sastojci:
- 2 glavice crnog luka
- 2 šargarepe
- 400 g šampinjona
- 500 g junetine (teletina, piletina, svinjetina)
- ulje
- so, peršun, biber, lovorov list, bosiljak aleva paprika
- 5 krompira
Priprema: Na 3 kašike ulja propržiti luk, pa dodati iseckane šampinjone. Dodati šargarepu. Propržiti, pa dodati meso i začine. Dodati krompire i naliti vodom. Krčkati oko sat vremena. Zapržiti sa brašnom i alevom paprikom. Krčkati oko 10 minuta.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(YouTube/Milica Mihailović)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com