Ovo starinsko jelo je ukusnije od svakog gulaša, a sprema se očas posla: Ukus safta je vrhunski, a meso se topi u ustima (video)

Bolje je od svakog gulaša, a tajna je u bogatom saftu: Ovo zaboravljeno starinsko jelo se sprema očas posla, a meso je toliko sočno da se bukvalno topi u ustima!

Da li je jedno jelo bolje i od gulaša?

Ako volite jela koja se brzo pripremaju, a pritom imaju bogat i domaći ukus, ovaj starinski ručak na kašiku je pravi izbor. Ukusnije od običnog gulaša, oplemenjen jednostavnim sastojcima, pružiće vam toplinu i zadovoljstvo prilikom svakog zalogaja, a sve to bez puno truda u kuhinji.

Sastojci:

2 glavice crnog luka

2 šargarepe

400 g šampinjona

500 g junetine (teletina, piletina, svinjetina)

ulje

so, peršun, biber, lovorov list, bosiljak aleva paprika

5 krompira

Priprema: Na 3 kašike ulja propržiti luk, pa dodati iseckane šampinjone. Dodati šargarepu. Propržiti, pa dodati meso i začine. Dodati krompire i naliti vodom. Krčkati oko sat vremena. Zapržiti sa brašnom i alevom paprikom. Krčkati oko 10 minuta.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(YouTube/Milica Mihailović)

