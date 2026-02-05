Ovaj ovseni hleb spada među najzdravije - pored toga je i veoma ukusan.

Ovseni hleb koji je ukusniji od kolača – zdrav, ne goji a sprema se lako.

Ovaj ovseni hleb, pripremljen na poseban način, ima teksturu koja neodoljivo podseća na kolač – mekan je i sočan, ali bez slatkog ukusa. Idealan je za one koji vole hranljiv, a istovremeno lagan hleb, savršen i za doručak i za večeru.

Sastojci:

300 g ovsenog brašna

200 g crnog brašna (tip 950)

100 g oljuštenog ovsa u zrnu

20 g mekinja

20 g pšeničnih klica

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

3,5 dl vode

0 g svežeg kvasca.

Priprema:

U većoj posudi pomešajte sve sastojke osim vode i kvasca i napravite udubljenje. Kvasac razmutite u malo vode, pa postepeno dodajte ostatak vode. U udubljenje sipajte razmućeni kvasac i umesite testo. Testo ostavite u frižideru da prenoći.

Ujutru ga izvadite i premesite, pa ostavite da odmara oko pola sata. Zatim ga ponovo premesite i ostavite da se odmori još dvadesetak minuta. Nakon toga oblikujte dve vekne.

Vekne stavite u pleh koji ste podmazali ili obložili papirom za pečenje i ostavite na toplom mestu oko pola sata da hleb naraste.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta.

Prijatno!

