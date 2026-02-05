Ovseni hleb koji je ukusniji od kolača – zdrav, ne goji a sprema se lako

 –  
Ovseni hleb
Foto: Pixabay/StockSnap

Ovaj ovseni hleb spada među najzdravije - pored toga je i veoma ukusan.

Ovseni hleb koji je ukusniji od kolača – zdrav, ne goji a sprema se lako.

Ovaj ovseni hleb, pripremljen na poseban način, ima teksturu koja neodoljivo podseća na kolač – mekan je i sočan, ali bez slatkog ukusa. Idealan je za one koji vole hranljiv, a istovremeno lagan hleb, savršen i za doručak i za večeru.

Sastojci:

  • 300 g ovsenog brašna
  • 200 g crnog brašna (tip 950)
  • 100 g oljuštenog ovsa u zrnu
  • 20 g mekinja
  • 20 g pšeničnih klica
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera
  • 3,5 dl vode
  • 0 g svežeg kvasca.

Priprema:

U većoj posudi pomešajte sve sastojke osim vode i kvasca i napravite udubljenje. Kvasac razmutite u malo vode, pa postepeno dodajte ostatak vode. U udubljenje sipajte razmućeni kvasac i umesite testo. Testo ostavite u frižideru da prenoći.

Ujutru ga izvadite i premesite, pa ostavite da odmara oko pola sata. Zatim ga ponovo premesite i ostavite da se odmori još dvadesetak minuta. Nakon toga oblikujte dve vekne.

Vekne stavite u pleh koji ste podmazali ili obložili papirom za pečenje i ostavite na toplom mestu oko pola sata da hleb naraste.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta.

Prijatno!

