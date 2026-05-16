Da palačinke ne budu žilave: Umesto mleka, dodajte samo ovaj sastojak i biće mekane kao duša

Palačinke bez mleka biće mekane kao duša ako mleko zamenite jednim sastojkom iz frižidera. Probajte odmah i zaboravite žilavo testo.

Meke palačinke bez mleka nisu nikakva kuhinjska čarolija, već stvar jednog jedinog sastojka koji potpuno menja strukturu testa. Ako su vam do sada ispadale žilave, sa rupama ili previše čvrste po obodu, problem uopšte nije u brašnu.

Glavni krivac je tečnost. Mleko sadrži kazein koji se na vrelom tiganju steže i stvara onu neprijatnu, gumenu koru.

Srećom, postoji mnogo bolja zamena koja garantuje da će testo ostati vazdušasto i mekano kao pena, čak i sutradan.

Zašto palačinke bez mleka budu mekše

Tajna se zove gazirana mineralna voda. Mehurići ugljen-dioksida prodiru u testo, prave sitne vazdušne džepove i palačinka postaje vazdušasta. Kada izlijete kutlaču na tiganj, ti mehurići se šire i razbijaju gustinu koju mleko ostavlja. Rezultat je tanka, savitljiva korica koja se ne lomi pri savijanju.

Mineralna voda dodatno deluje kao prirodni omekšivač glutena. Brašno se ne razvija previše, a baš preterano razvijen gluten je glavni krivac za gumenu teksturu.

Šta staviti umesto mleka u palačinke?

Odgovor je jednostavan: hladna kisela voda direktno iz frižidera, i to u potpuno istoj količini u kojoj biste stavili mleko.

Mehurići iz gazirane vode daju testu neophodnu laganost, ali ključni trik je u gustini. Smesa mora biti retka, gotovo kao supa, a nikako gusta kao puding.

Recept za meke palačinke bez mleka

2 jajeta sobne temperature

200 grama mekog brašna tip 400

400 mililitara hladne gazirane vode

2 kašike ulja u testu

prstohvat soli i kašičica šećera

Umutite jaja sa solju i šećerom, dodajte ulje, pa naizmenično brašno i gaziranu vodu. Mešajte žicom dok testo ne bude glatko, bez grudvica. Ostavite smesu da odmori 15 minuta kako bi se brašno potpuno hidratisalo.

Najčešće greške zbog kojih su palačinke žilave

Predugo mešanje testa razvija gluten, pa umesto mekoće dobijate čistu gumu. Smesu mutite samo dok se sastojci ne sjedine.

Drugi problem je hladan tiganj. Ako testo ne zacvrči čim dotakne površinu, palačinka se suši i postaje tvrda.

Takođe, višak ulja prži testo umesto da ga peče. Dovoljno je da tiganj samo tanko premažete četkicom.

Kako da palačinke ostanu mekane i posle sat vremena

Slažite ih jednu preko druge na tanjir i pokrijte čistom kuhinjskom krpom. Para koja se zadržava ispod krpe drži ih elastičnim. Nikada ih ne stavljajte u plastičnu kesu dok su vrele, jer će se kondenzovati i razmočiti.

Ako pravite veću količinu, držite tanjir iznad šerpe sa toplom vodom. Tako zadržavaju temperaturu, a ne gube vlagu.

Da li su palačinke bez mleka tanje od klasičnih

Da, palačinke sa gaziranom vodom su za nijansu tanje i providnije po sredini, ali su istovremeno mnogo elastičnije. Savijaju se bez pucanja i savršene su za role sa slatkim ili slanim filom.

Mogu li umesto gazirane vode koristiti običnu vodu

Možete, ali palačinke neće biti vazdušaste. Mehurići iz gazirane vode prave laku, mekanu teksturu koju obična voda ne može dati.

Da li se u testo bez mleka stavlja kvasac ili soda bikarbona

Ne treba ni jedno ni drugo. Gazirana voda već unosi dovoljno vazduha u testo i palačinke će biti mekane bez dodatnih sredstava za dizanje.

Kako da palačinke ne lepe za tiganj bez mleka

Koristite tiganj sa debljim dnom i dobro ga zagrejte pre prve palačinke. Premazujte ga uljem štedljivo, najbolje četkicom ili krpicom.

