Palačinke će biti ekstra vazdušaste i meke, ovaj „mali trik“ je tajna velikih profesionalaca!

Sigurno ne postoji osoba na svetu koja ne voli palačinke, a svaka domaćica ima svoj „tajni recept“.

Profesionalna kuvarica i poslastičarka Meri Beri otkrila je svoj za Express. Prema njenom receptu, da bi palačinke bile dodatno mekane, ona u smesu dodaje jedno celo jaje i jedno žumance umesto dva cela jajeta.

Meri je objasnila da dodatno žumance čini testo bogatijim i ukusnijim. Tajna je u masti žumanca i njegovoj emulgatorskoj moći zahvaljujući lecitinu.

Lecitin pomaže da se voda i masnoća drže zajedno, tako da testo može da apsorbuje dodatnu tečnost, kao što su mleko i šećer. Ovo rezultuje palačinkama koje su vlažnije, mekše i slađe od onih napravljenih sa manje žumanca.

Recept za vazdušaste palačinke

Priprema mekanih, prozračnih palačinki je jednostavna i potrebna su vam samo tri sastojka: jaja, mleko i brašno i mala količina ulja za kuvanje.

Sastojci:

125 g običnog brašna,

1 jaje i 1 žumance,

300 ml mleka,

Malo ulja za kuvanje.

Priprema:

1. Prosejte brašno u činiju i napravite udubljenje u sredini.

2. U posebnoj posudi umutiti jaje, žumance i malo mleka.

3. Sipajte smesu od jaja u brašno i počnite malo po malo da mešate mokre i suve sastojke. Postepeno umešajte pola mleka, izvlačeći više brašna iz centra dok to radite.

4. Kada testo postane glatko, umešajte preostalo mleko.

5. Zagrejte tiganj i lagano ga premažite uljem.

6. U tiganj sipajte dve do tri kašike testa za palačinke i nagnite ga tako da se ravnomerno rasporedi po podlozi.

7. Pecite 45 do 60 sekundi na srednjoj vatri dok se na vrhu ne pojave male rupice, ivice palačinke se savijaju, a boja ne postane zlatna.

8. Okrenite i pecite drugu stranu palačinke oko 30 sekundi.

9. Poslužite odmah sa omiljenim filom.

(Net.hr)

