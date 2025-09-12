Palačinke će biti ekstra vazdušaste i meke, ovaj „mali trik“ je tajna velikih profesionalaca!

Sigurno ne postoji osoba na svetu koja ne voli palačinke, a svaka domaćica ima svoj „tajni recept“.
Profesionalna kuvarica i poslastičarka Meri Beri otkrila je svoj za Express. Prema njenom receptu, da bi palačinke bile dodatno mekane, ona u smesu dodaje jedno celo jaje i jedno žumance umesto dva cela jajeta.
Meri je objasnila da dodatno žumance čini testo bogatijim i ukusnijim. Tajna je u masti žumanca i njegovoj emulgatorskoj moći zahvaljujući lecitinu.
Lecitin pomaže da se voda i masnoća drže zajedno, tako da testo može da apsorbuje dodatnu tečnost, kao što su mleko i šećer. Ovo rezultuje palačinkama koje su vlažnije, mekše i slađe od onih napravljenih sa manje žumanca.
Recept za vazdušaste palačinke
Priprema mekanih, prozračnih palačinki je jednostavna i potrebna su vam samo tri sastojka: jaja, mleko i brašno i mala količina ulja za kuvanje.
Sastojci:
- 125 g običnog brašna,
- 1 jaje i 1 žumance,
- 300 ml mleka,
- Malo ulja za kuvanje.
Priprema:
1. Prosejte brašno u činiju i napravite udubljenje u sredini.
2. U posebnoj posudi umutiti jaje, žumance i malo mleka.
3. Sipajte smesu od jaja u brašno i počnite malo po malo da mešate mokre i suve sastojke. Postepeno umešajte pola mleka, izvlačeći više brašna iz centra dok to radite.
4. Kada testo postane glatko, umešajte preostalo mleko.
5. Zagrejte tiganj i lagano ga premažite uljem.
6. U tiganj sipajte dve do tri kašike testa za palačinke i nagnite ga tako da se ravnomerno rasporedi po podlozi.
7. Pecite 45 do 60 sekundi na srednjoj vatri dok se na vrhu ne pojave male rupice, ivice palačinke se savijaju, a boja ne postane zlatna.
8. Okrenite i pecite drugu stranu palačinke oko 30 sekundi.
9. Poslužite odmah sa omiljenim filom.
(Net.hr)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com