Palačinke kao iz poslastičarnice: Samo dodajte ovaj sastojak umesto kisele vode i biće mekše nego ikad

Želite da vaše palačinke budu savršeno mekane i vazdušaste i dan nakon pripreme? Tajna je u jednostavnom sastojku koji već imate u kući – soda bikarbona. Evo kako da uživate u omiljenim palačinkama kao da su tek pečene!

Palačinke se brzo prave, a toliko brzo i nestaju, međutim ponekad se ipak desi da ostane po koji komad koji biste voleli da pojedete kasnije ili, recimo, ponesete na posao. I tu se javlja glavni „problem“ – kada se palačinke ohlade postaju žilave i bezukusne.

Zato vam donosimo nekoliko trikova pomoću kojih će biti vazdušaste, mekane i ukusne, jednako kao kada se ih tek ispekli.

Glavna tajna je u sodi bikarboni – samo mala količina će doprineti da i dan posle uživate u omiljenoj poslastici.

Trik za sutradan: Palačinke ređajte jednu na drugu i poklopite posudu – ostaju tople i mekane i dan posle!

Još jedan trik odnosi se na posudu u kojoj ćete ih čuvati, piše Novi.ba.

Sastojci:

1 jaje

200 ml mleka

250 ml vode

200 gr brašna

prstohvat soli

1/4 kašičice sode bikarbone

2 kašike ulja

Ulje za premazivanje tiganja

Priprema:

Sve tečne sastojke sjedinite, pa dodajte brašno, so i sodu bikarbonu. Smesu dobro umutite tako da nema grudvica. Dodajte na kraju ulje, pa ponovo sve izmešajte.

Tiganj za palačinke zagrejte na maksimalnoj temperaturi, a onda je smanjite malo (7 od 9 podeoka). Pecite palačinke, ređajte ih jednu na drugu, a sud na kome su gotove palačinke poklopite. Tako će duže ostati tople, a sutradan će biti jednako mekane i ukusne.

Palačinke filujte slatkim ili slanim nadevom po želji.

