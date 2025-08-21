Palačinke koje ne pucaju, ne lepe se, a mirišu božanstveno – dodajte samo 1 sastojak

Zaboravite na lepljive i suve palačinke. Uz ovaj jedan sastojak, biće mekane, mirisne i savršeno pečene – kao kod bake.

Palačinke koje se ne lepe, ne pucaju i mirišu kao detinjstvo stvarno postoje. I ne, ne treba vam ni specijalni tiganj ni magični prah. Potrebno je samo da dodate jedan sastojak koji već imate u kuhinji, ali ga verovatno nikad niste koristili u testu za palačinke.

Tajna je u… gaziranoj vodi

Da, dobro ste pročitali. Gazirana voda je tajni sastojak koji pravi razliku između prosečnih i savršenih palačinki. Njena lagana struktura i mehurići vazduha čine testo prozračnim, elastičnim i savršeno tankim – bez pucanja i lepljenja.

Dodajte oko 100 ml gazirane vode u klasičnu smesu (jaja, brašno, mleko, prstohvat soli) i nežno promešajte. Tiganj neka bude dobro zagrejan, ali ne previše – srednja temperatura je idealna. Prva palačinka neka vam bude testna, a već druga će vas oduševiti.

Miris koji vraća u detinjstvo

Palačinke sa gaziranom vodom imaju specifičan miris – lagan, puterast, domaćinski. Ako dodate i kašičicu vanilin šećera, cela kuća će mirisati kao nedeljno jutro kod bake. Savršene su i za slatke i za slane varijante – od džema do ajvara.

Praktičan savet za svaki dan

Ovaj trik je idealan za one koji nemaju vremena da eksperimentišu, ali žele da svaki zalogaj bude savršen. Gaziranu vodu možete dodati i u smesu za palačinke koje pravite unapred – testo će ostati sveže i elastično i do 24h u frižideru.

Ne morate biti kuvar da biste oduševili ukućane – dovoljno je da znate ovaj trik. Sledeći put kad poželite palačinke, setite se gazirane vode. I uživajte u svakom zalogaju.

