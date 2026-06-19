Palačinke koje ne pucaju, ne lepe se i mirišu kao kod bake: dodajte samo jedan sastojak koji već imate u kuhinji

Palačinke koje ne pucaju i ne lepe se prave se uz jedan sastojak iz vaše kuhinje. Probajte trik već sledeći put i uživajte.

Palačinke koje ne pucaju i ne lepe se za tiganj prave se uz jedan sastojak koji vam već stoji u frižideru ili ostavi. Ne treba vam ni skup tiganj ni gotova smesa iz kese. Treba vam gazirana voda. Zvuči previše jednostavno da bi radilo, ali upravo ta jednostavnost je razlog zašto većina ljudi nikad nije probala.

Zašto gazirana voda pravi savršene palačinke

Mehurići vazduha u gaziranoj vodi ulaze u testo i prave ga prozračnim. Zato se kora razvlači tanko, ostaje elastična i palačinke koje ne pucaju kada ih okrećete. Mleko samo daje težinu i tu počinje problem, jer pregusto testo se lepi i kida na sredini.

Dodajte oko 100 ml gazirane vode u klasičnu smesu od jaja, brašna, mleka i prstohvata soli. Promešajte nežno, bez divljanja varjačom. Previše mešanja izbija vazduh i vraća vas na početak.

Koliko gazirane vode ide u testo za palačinke

Na pola litra mleka dovoljno je oko 100 ml gazirane vode. Ako volite baš tanke palačinke, dolijte još malo, ali postepeno. Testo treba da bude rastresito kao za retku pavlaku, ne kao za pitu.

Tiganj koji greši umesto vas

Najčešća greška nije u testu, nego u temperaturi. Tiganj mora biti zagrejan, ali ne usijan. Na prejakoj vatri spoljašnjost pocrni, a unutra ostaje sirovo i lepljivo. Srednja temperatura radi posao. Prva palačinka neka vam bude testna, druga će već biti onakva kakvu želite.

Premažite tiganj tankim slojem ulja samo jednom, na početku. Ako podlivate ulje pred svaku koru, dobijate masne i teške palačinke koje padaju na stomak.

Miris koji vraća u nedeljno jutro

Palačinke sa gaziranom vodom imaju lagan, puterast miris. Dodajte kašičicu vanilin šećera i cela kuća zamiriše kao kod bake. Ovaj trik radi i za slatke i za slane verzije, od džema i oraha do ajvara i kajmaka.

Još jedna sitnica koju malo ko zna: testo sa gaziranom vodom ostaje sveže i do 24 sata u frižideru. Napravite ga uveče, ispečete ujutru, a palačinke su iste kao da ste tek umutili smesu. Mekane palačinke ne moraju da budu posao od jednog sata.

Da li gazirana voda menja ukus palačinki?

Ne menja ukus. Gazirana voda nema sopstveni miris ni slast, samo daje vazdušastiju strukturu testu. Palačinke ostaju klasične, samo tanje i bez pucanja.

Mogu li umesto gazirane vode da stavim kiselu vodu?

Možete, princip je isti. Bitno je da voda bude dobro gazirana i hladna, jer mehurići rade samo dok su živi.

Zašto mi se palačinke i dalje lepe?

Najčešće je tiganj prevruć ili nedovoljno premazan na startu. Smanjite vatru i sačekajte da se prva strana lepo uhvati pre okretanja.

Koja je vaša najveća greška sa palačinkama bila, prejaka vatra ili pregusto testo? Napišite u komentarima šta vam je upropastilo nedeljni ručak.

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