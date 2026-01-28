Pamuk čorba – najbolje bosansko jelo koje se topi u ustima pri svakom zalogaju (recept)

Pamuk čorba – ako vam je potreban topao i brz obrok koji se sprema bez mnogo muke.

Od svega nekoliko sastojaka dobijate ukusno, kremasto jelo koje možete dodatno obogatiti suvim peršunom po želji.

Recept dolazi sa YouTube kanala „Kuhaj i peci“, a mnogi kažu da podseća na tradicionalni bosanski omak. Možete je poslužiti kao laganu čorbu ili je kombinovati sa parčetom crnog hleba i pretvoriti u potpun, samostalan obrok.

Sastojci:

– jedan litar mleka

– dve ravne kašike brašna

– dve kašike maslaca

– dva jajeta

– so po ukusu

Priprema:

U šerpi zagrejte mleko i dodajte maslac, pa sve zajedno stavite da se polako kuva. Dok se mleko zagreva, u posebnoj posudi penušavo umutite jaja sa malo soli. Zatim postepeno umešajte brašno dok ne dobijete potpuno glatku smesu, bez grudvica.

Kad mleko počne da vri, polako sipajte pripremljenu smesu od jaja i brašna, neprestano mešajući da se lepo sjedini. Kada sve dodate, nastavite da kuvate čorbu još 10–12 minuta na tihoj vatri, uz povremeno mešanje. Po potrebi dosolite.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

