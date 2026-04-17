Pasulj bez zaprške koji ne nadima: Uz 1 kašiku skroba biće kremastiji nego onaj sa brašnom i mašću

Napravite savršen pasulj bez zaprške. Trik sa skrobom koji menja prženje brašna za lakši i kremastiji obrok.

Pasulj bez zaprške: Recept za savršen ukus bez nadimanja

Mnoge domaćice u Srbiji izbegavaju pripremu pasulja jer se plaše osećaja težine u stomaku nakon ručka.

Dugo se verovalo da je tajna gustine isključivo u zapršci od masti i brašna, ali moderna kuhinja nudi lakša rešenja.

Pasulj bez zaprške može biti podjednako kremast i bogat, a da pritom ne optereti vaš sistem za varenje.

Otkrivamo vam kako da postignete savršenu teksturu koristeći samo jednu kašiku skroba i par trikova naših baka.

Zašto je pasulj bez zaprške bolji izbor?

Klasična zaprška, iako ukusna, zapravo „zaključava“ masnoće i otežava razgradnju mahunarki u crevima.

Kada izbacite prženo brašno, direktno smanjujete broj kalorija u tanjiru, ali i sprečavate gorušicu koja je česta pojava nakon jakih obroka.

Vaša porodica će uživati u prirodnom ukusu povrća i mesa, a stomak će vam biti zahvalan na ovoj laganijoj varijanti.

Trik sa skrobom za savršenu gustinu

Ako se pitate kako da čorba ne bude vodenasta, rešenje je u kukuruznom ili krompirovom skrobu.

Dovoljno je da pri kraju kuvanja razmutite jednu punu kašiku skroba u malo hladne vode i polako ulijete u lonac koji vri.

Ovaj trik daje jelu svilenkastu teksturu i prelepu završnicu, a pritom ne menja autentičan miris koji pasulj treba da ima.

Osim skroba, gustinu možete postići i tako što ćete uzeti jednu kutlaču kuvanog zrna, ispasirati ga viljuškom i vratiti nazad u tečnost.

Kako sprečiti nadimanje tokom pripreme

Prvi korak je uvek potapanje pasulja u hladnu vodu preko noći, ali prava tajna je u prvoj vodi koja proključa.

Tu prvu vodu obavezno bacite čim baci ključ, a u drugu vodu dodajte list lovora i malo kima.

Ovi začini nisu tu samo zbog arome, već direktno pomažu razgradnju složenih šećera koji su glavni krivci za gasove.

Takođe, dodavanje komada zelena, šargarepe i celera doprinosi nutritivnoj vrednosti i dodatno balansira obrok.

Najbolji začini za bogat ukus

Kada pripremate pasulj bez zaprške, ključno je pogoditi balans začina kako jelo ne bi bilo bljutavo.

Koristite kvalitetnu dimljenu papriku u prahu, koja će dati onaj prepoznatljiv miris dima čak i ako ne stavljate suvo meso.

Beli luk dodajte pred sam kraj kuvanja kako bi zadržao svoja lekovita svojstva i pružio jelu oštrinu.

Malo suvog biljnog začina i dosta svežeg peršuna na samom kraju učiniće da vaš tanjir izgleda kao iz najboljeg restorana.

SAVET:

Ako želite da vaš pasulj bude ekstremno kremast bez ijedne kapi ulja, u lonac tokom kuvanja ubacite jedan ceo očišćen krompir.

Kada je pasulj gotov, krompir izvadite, izgnječite ga u kašu i umešajte nazad u jelo – to je najprirodniji način da dobijete gustinu koju svi vole.

Koliko dugo treba da se kuva pasulj bez zaprške?

To zavisi od sorte, ali uz prethodno potapanje, većina vrsta je spremna za 90 do 120 minuta na tihoj vatri.

Da li smem da dodajem suvo meso u ovaj recept?

Naravno, suva rebra ili slanina će dati odličan šmek, samo vodite računa o količini soli jer su ti proizvodi već dosta slani.

Koji pasulj je najbolji za čorbastu varijantu?

Za kremastu teksturu bez zaprške najbolje su se pokazale sorte gradištanac ili tetovac. Njihova opna se lakše raspada i prirodno zgušnjava vodu.

