Sipajte čašu ove namirnice u pasulj ili gulaš: Meso se raspada, ukus je bolji nego ikad, a stomak više ne nadima

Pasulj i gulaš dobijaju novu dimenziju uz čašu rasola. Meso se raspada, ukus je vrhinski, a stomak ne nadima - probajte već sutra.

Tri sata krčkanja, a junetina se i dalje žvaće kao guma. Rešenje za pasulj ili gulaš ne stoji u skupim začinima ni u tajnim tehnikama nekog kuvara iz emisije, već u tegli na vašoj terasi. Sipajte čašu rasola od kiselog kupusa u lonac i sve se menja, od teksture mesa do osećaja posle ručka.

Najveći problem nije meso. Problem je tečnost u kojoj se kuva. Kada u pasulj ili gulaš dodate rasol, dobijate dve stvari odjednom: omekšivač i pojačivač ukusa.

Ovo je trik koji babe u Vojvodini znaju decenijama, a vrhunske kuhinje su ga otkrile tek kroz fermentaciju kao trend.

Zašto rasol radi ono što sirće ne može

Voda od kiselog kupusa nije samo lek za mamurluk, kako se često svodi na šalu. Kiselina iz rasola polako razlaže vezivna tkiva u mesu, pa se junetina, svinjetina ili rebarca raspadaju na dodir viljuške.

Sirće radi sličan posao, ali grublje. Rasol nosi i slanost i blagu fermentisanu notu koja jelu daje karakter.

Probajte ovako. Kad gulaš krčka već sat vremena, ulijte oko dva decilitra rasola i pustite još pola sata. Meso koje je bilo žilavo postaje puterasto, a sos dobija dubinu koju ne možete dobiti ni kockicom ni vegetom.

Koliko ga ide u lonac

Rasol je tečnost koja ostaje u burenku ili tegli posle fermentacije kiselog kupusa. Sadrži so, mlečnu kiselinu i enzime. Za veliki lonac pasulja ili gulaša dovoljna je jedna obična čaša, oko 100 do 200 mililitara.

Stomak posle pasulja – bez raskopčanog dugmeta

Svi volimo šerpu pasulja sa rebarcima u nedelju, ali malo ko voli ono što sledi. Nadimanje, težina, popodne provedeno na kauču. Tu rasol pravi drugu razliku. Mlečna kiselina iz fermentisanog kupusa pomaže želucu da svari masno i teško jelo lakše nego inače.

Sasvim druga priča. Termička obrada uništi deo živih kultura, ali kiselost ostaje i ona je ta koja olakšava varenje. Ako rasol dodate pred sam kraj krčkanja, sačuvate i nešto enzima koji jelo čine prijateljskim prema crevima.

Tri pravila da rasol ne pokvari ručak

So ide na pola . Rasol je već slan, pa standardnu meru soli prepolovite ili je uopšte ne stavljajte dok ne probate jelo na kraju.

. Rasol je već slan, pa standardnu meru soli prepolovite ili je uopšte ne stavljajte dok ne probate jelo na kraju. Tajming odlučuje sve. Za mekše meso, držite komade u rasolu dva sata pre nego što ih bacite u lonac. Za aromu i lakše varenje, sipajte rasol u poslednjih trideset minuta.

Mera je čaša, ne flaša. Jedan do dva decilitra na šerpu od pet litara je dovoljno. Više i pasulj postaje kiseo kao čorba od kupusa, a to niko ne želi.

Kada rasol nije dobra ideja

Nije svaki gulaš za ovaj trik. Ako pravite paprikaš sa puno slatke paprike i kajmaka na kraju, rasol će se potući sa mlečnim tonom. Isto važi za bele pasulj-čorbe sa puno mirođije, gde kiselost menja čitav profil.

Držite se crvenih, mesnatih, teških jela. Tu rasol blista.

Probajte sutra u šerpi pasulja sa suvim rebrima ili na junećem gulašu!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com