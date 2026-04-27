Pasulj sa kobasicama po receptu bake iz Šumadije – ovaj nestaje za tren oka sa stola

Pasulj sa kobasicama po receptu iz Šumadije, gust i mirisan. Isprobajte tajni trik za zapršku i osvojite ceo sto.

Pasulj sa kobasicama je jedno od onih jela koje bude uspomene na detinjstvo, nedeljni ručak i toplu bakinu kuhinju. Tajna dobrog pasulja nije samo u mesu, već u strpljenju i jednoj caki sa zaprškom. U nastavku vas čeka jedan proveren recept, konkretno i bez ulepšavanja.

Sastojci za pravi pasulj sa kobasicama

Za šestočlanu porodicu

– obavezno uzmite tetovac ili gradištanac, jer sitni pasulj se raspadne pre nego što omekša.

500 g belog pasulja (tetovac)

4 domaće suve kobasice (oko 500 g)

1 veće glavica crnog luka

4 čena belog luka

2 kašike svinjske masti

1 kašika slatke aleve paprike

2 lovorova lista

1 šargarepa

so, biber, čubar po ukusu

Priprema pasulja korak po korak

Pasulj uveče potopite u hladnu vodu. Ovo nije preporuka, već pravilo. Ako preskočite, zrno ostaje tvrdo čak i posle tri sata kuvanja.

Ujutru ocedite vodu i pasulj prebacite u veći lonac. Prelijte ga hladnom vodom, tri prsta iznad nivoa zrna, i stavite da provri. Čim proključa, prospite tu prvu vodu. To je korak koji sprečava nadimanje i daje čistiji ukus.

Sipajte novu, toplu vodu i vratite na ringlu. Dodajte šargarepu isečenu na kolutove i lovorov list. Kuvajte na tihoj vatri oko sat vremena, dok zrno ne postane mekano ali celo.

Kako se pravi zaprška za recept za pasulj

Ovde većina greši. Zaprška se ne pravi na jakoj vatri i nikada sa hladnom paprikom koja odmah zagori.

Istopite mast u tiganju, dodajte sitno seckan crni luk i dinstajte dok ne postane staklast. Sklonite tiganj sa vatre, pa tek onda ubacite alevu papriku i izgnječeni beli luk. Promešajte i odmah dodajte kutlaču tople čorbe iz lonca. Vratite na vatru samo 30 sekundi. Takva zaprška nikad ne bude gorka.

Dodavanje kobasica i završno krčkanje

Kobasice isecite na kolutove debljine dva centimetra. Ako su mnogo masne, prelijte ih vrelom vodom pa ocedite. Ubacite ih u lonac zajedno sa zaprškom.

Sada dolazi deo koji pravi razliku. Pasulj sa suvim mesom i kobasicama mora da krčka još 30 do 40 minuta na najtišoj vatri, poklopljen. Povremeno promešajte drvenom varjačom, pažljivo, da ne rasturite zrna. Tada posolite, dodajte biber i prstohvat čubra.

Koja je tajna gustog domaćeg pasulja

Gust pasulj dobijate tako što na kraju kuvanja izvadite kutlaču u kojoj se nalaze mahom graške kuvanog pasulja, izgnječite ih viljuškom i vratite u lonac. Brašno ne treba, čorba se sama zgušnjava.

Greške koje upropaste ceo lonac

Solite pasulj pre nego što omekša, jer tada zrno ostane tvrdo

Kuvate na jakoj vatri, pa se čorba zamuti i pojavi pena

Dodajete hladnu vodu tokom kuvanja, što prekida proces

Koristite stare kobasice koje daju otužan ukus

Poslužite uz kiseli kupus, feferone i svež hleb. Ovakav prebranac sa kobasicom je još bolji sutradan, kada se ukusi slegnu.

Da li se pasulj kuva poklopljen ili otklopljen?

Prva faza kuvanja ide otklopljeno da izađe pena. Kada dodate zaprške i kobasice, poklopite lonac da se ukusi sjedine.

Zašto pasulj puca i raspada se?

Pasulj se raspada zbog jake vatre, mešanja pre omekšanja i previše rane soli. Kuvajte polako, na tihoj vatri, bez žurbe.

Može li pasulj bez potapanja preko noći?

Može, ali produžava kuvanje za sat vremena i teže je svarljiv. Ako zaboravite, potopite ga u vrelu vodu bar dva sata.

Koji je vaš tajni sastojak bez kojeg ne pravite pasulj, onaj koji ste nasledili od bake a ne piše ni u jednom receptu?

