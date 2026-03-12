Pasulj se skuva duplo brže, a stomak ne nadima: Domaćice u vodu uvek ubace ovaj začin i reše muku zauvek

Ko jednom proba trik sa ovim sastojkom, više ne kuva pasulj bez njega. Pasulj se skuva duplo brže, stomak ne nadima i ukus je daleko bolji.

Ima domaćica kojima se pasulj skuva za sat vremena, mekano, ukusno i bez ikakvih tegoba posle. Tajna nije u loncu ni u šporetu, nego u jednoj kašičici kima koja ide u vodu na samom početku. Pasulj se skuva duplo brže, nadimanja nema i ukus je potpuno drugačiji nego kada se kuva bez njega.

Zašto pasulj nadima i kako jedna kašičica kima to rešava zauvek

Tačan redosled kuvanja zbog kojeg pasulj omekša duplo brže

Još jedan trik koji ide uz kim i koji bake nisu slučajno koristile

Zašto pasulj nadima i zašto kuvanje traje večnost

Pasulj sadrži složene šećere koji se teško vare i koji su glavni krivac za nadimanje. Kada se pasulj kuva bez ičega u vodi, ti šećeri ostaju aktivni i rade svoje u stomaku satima posle obroka.

Dugo kuvanje je drugi problem. Pasulj koji nije pravilno namočen ili koji se kuva na previsokoj temperaturi, stvrdne se spolja pre nego što omekša iznutra. I onda sat, sat i po, dva sata, a pasulj još uvek nije gotov.

Kim rešava oba problema odjednom i to je razlog zašto ga domaćice koje znaju nikad ne zaboravljaju kada kuvaju pasulj.

Šta kim radi s pasuljem u loncu

Kim nije samo začin za ukus. Sadrži prirodna jedinjenja koja razlažu upravo one složene šećere u pasulja koji izazivaju nadimanje. Kada se doda u vodu na početku kuvanja, kim počinje da deluje odmah i do trenutka kada je pasulj gotov, ti šećeri su već razloženi.

Uz to, kim ubrzava omekšavanje pasulja. Kimova ulja pomažu da vlaga prodre dublje u zrno i ono omekša pre i ravnomernije. Pasulj koji bi se kuvao sat i po, s kimom je gotov za četrdeset do pedeset minuta.

Ukus? Blag, ali prijatan. Kim pasulja ne pretvara u nešto egzotično, samo mu daje dublji ukus koji se odmah oseti.

Kako se pravilno koristi kim pri kuvanju pasulja

Nije dovoljno samo baciti kim u lonac. Postoji tačan redosled koji daje najbolje rezultate.

Pasulj potopite u hladnu vodu večer pre kuvanja, najmanje osam sati.

Vodu u kojoj se pasulj namakao obavezno bacite, u njoj su već deo šećera koji nadimaju.

Pasulj stavite u svežu hladnu vodu i tek onda upalite vatru.

Kada voda počne da se zagreva, dodajte kašičicu kima u zrnu ili mlevenog.

Kuvajte na srednjoj vatri, ne na jakoj, jer jaka vatra stvrdnjuje pasulj spolja.

Solite tek kada je pasulj skoro gotov, so na početku usporava kuvanje.

Jedna kašičica kima na pola kilograma pasulja je dovoljno. Ne treba više, jer previše kima daje prejak ukus koji nije svačiji.

Još jedan trik koji ide uz kim

Kim radi još bolje u kombinaciji s jednim listom lovora i kašičicom jabukovog sirćeta dodanog na kraju kuvanja. Lovor pojačava dejstvo kima na šećere u pasulja, a sirće na kraju neutrališe sve što je ostalo i daje pasulja onaj kiselkast ton koji domaći pasulj treba da ima.

Kim, lovor i malo sirćeta na kraju i pasulj se skuva duplo brže, ne nadima i ukus je kao iz detinjstva.

Pasulj koji se skuva duplo brže i ne nadima

Nije potrebna nova šerpa, nije potreban ekspres lonac i nije potrebno sat vremena stajati nad šporgetom.

Jedna kašičica kima na početku kuvanja i pasulj se skuva duplo brže, stomak ne nadima i svako ko proba ovaj trik pita se zašto ga nije znao ranije.

