Pasulj se skuva duplo brže uz jednu staru caku: Dodajte ovo u vodu i stomak vas više nikada neće nadimati

Ko proba ovaj trik, više ne kuva pasulj bez njega! Pasulj se skuva duplo brže, stomak ne nadima i ukus je daleko bolji.

Ima domaćica kojima se pasulj skuva za svega sat vremena, a da bude mekan, ukusan i bez ikakvih tegoba posle jela. Tajna nije u loncu ni u šporetu, nego u jednoj kašičici kima koja ide u vodu na samom početku. Uz ovu caku pasulj se skuva brže, nadimanja nema, a ukus je potpuno drugačiji nego kada se kuva bez njega.

Zašto pasulj nadima i kako kim to rešava

Pasulj sadrži složene šećere koji se teško vare i koji su glavni krivac za nadimanje. Kada se kuva bez ičega u vodi, ti šećeri ostaju aktivni i prave problem u stomaku satima posle obroka.

Drugi problem je vreme – pasulj koji nije pravilno pripremljen često se kuva u nedogled, a ostaje tvrd. Kim rešava oba problema odjednom, i to je razlog zašto ga iskusne domaćice nikada ne zaboravljaju.

Kako se pasulj skuva brže uz pomoć kima

Kim nije samo začin za bolju aromu. On sadrži prirodna jedinjenja koja razlažu šećere zadužene za gasove i tako trajno rešava problem težine u stomaku. Uz to, uz ovaj dodatak pasulj se skuva brže jer njegova ulja pomažu da toplota lakše prodre do samog jezgra zrna.

Pasulj koji biste inače kuvali dva sata, uz jednu kašičicu kima biće potpuno mekan za manje od sat vremena.

Kako se pravilno koristi kim pri kuvanju pasulja

Nije dovoljno samo dodati kim, već se mora poštovati tačan redosled da se pasulj skuva brže:

Namočite pasulj: Obavezno ga držite u hladnoj vodi najmanje osam sati pre kuvanja.

Bacite prvu vodu: U njoj se nalazi najveći deo šećera koji izazivaju nadutost.

Kim dodajte odmah: Čim sipate svežu vodu, ubacite kašičicu kima i tek tada palite vatru.

Kuvajte na umerenoj vatri: Jaka vatra stvrdnjuje opnu pasulja i bespotrebno produžava proces.

So ide na samom kraju: Ako posolite na početku, zrno će ostati tvrdo bez obzira na dužinu kuvanja.

Stari trik sa lovorom za bolji ukus

Kim radi još bolje u kombinaciji sa jednim listom lovora i kašičicom jabukovog sirćeta dodanog na kraju kuvanja.

Lovor nije tu samo zbog mirisa – on pojačava dejstvo kima na šećere i dodatno olakšava varenje. Sirće na kraju neutrališe sve što je ostalo od teških materija i daje pasulju onaj fini, starinski šmek.

Ova kombinacija osigurava da ručak bude lagan, a zrno mekano kao puter.

Pasulj koji se skuva duplo brže i ne nadima

Zaboravite na sate stajanja uz šporet i nadut stomak. Uz jednu kašičicu kima na početku kuvanja, vaš pasulj se skuva brže, a stomak vas više nikada neće nadimati.

Više ne morate da birate između omiljenog jela i dobrog osećaja posle obroka – ova mala promena pravi ogromnu razliku koju će osetiti svi za stolom.

