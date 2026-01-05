Da li je ovo trik za najbolju zapršku i pasulj?

Pasulj ukusniji od ovoga ne postoji – ovaj trik i najbolja zaprška prave pravu razliku.

Pasulj sa zaprškom jedan je od omiljenih jela kod mnogih, iako ne spada u ona najzdravija. Klasična zaprška za pasulj i sočivo se pravi od ulja (masti), brašna i aleve paprike.

Niko ne može da ospori da je tradicionalni čorbasti pasulj izuzetno ukusan, ali pasulj sa zaprškom ili recimo pasulj na tiganju jednostavno nema konkurenciju. Već na sam pomen svima ide voda na usta.

U nekim krajevima, zaprška se pravi sa svinjskom mašću, u drugim sa slaninom, a u nekim se zaprška pravi bez brašna.

Prvi način zaprške:

Brašno upržite do zlatne boje, dodajte alevu papriku i polako razredite sa delom čorbe. Nakon toga, sve sipajte u pasulj i prema želji ostavite još nekoliko minuta na vatri. Kada voda ispari, dodaje se malo brašna rastvorenog u vodi, a nakon toga oceđeni skuvani pasulj. Jelo se prži dok se ne zgusne.

Drugi način:

Trik je da najpre skuvajte pasulj potpuno. Nakon toga, u drugoj posudi, upržite 1-2 sitno seckane glavice luka dok ne omekša, te dodajte mleveni paradajz i alevu papriku. Rešetkastom kašikom se vadi pasulj i stavlja se u ulje, a u isto vreme se lagano pritiska. Na ovaj način se prebaci kompletan pasulj. Začini se nanom, čubrom, alevom paprikom i poslužuje se.

Isprobajte i javite nam kako vam se dopada!

