Pečene njoke sa sirom, ovo je stvarno brz i ukusan ručak sa nekoliko osnovnih sastojaka

Nekad je teško pripremiti ručak koji je brzo gotov, koji neće uključivati mnogo prljavog posuđa, koji je napravljen sa prihvatljivim sastojcima i koji će se čak i deci dopasti. Takvo jelo postoji, pogledajte sledeće redove i napraite pečene njoke sa sirom, koje su zaista brzo gotove.

Za pripremu će vam biti potrebno nekoliko osnovnih sastojaka, a recept pogledajte ispod.

Pečene njoke sa sirom – sastojci:

za paradajz sos:

500 g pelata

1 kašika maslinovog ulja

1 kašika brašna

1 mala glavica crnog luka

3 čena belog luka

so, biber, origano, bosiljak

za bešamel:

2 kašike ulja

1 kašika brašna

300 ml mleka

1 kesica parmezana

so, biber

dodatno:

Pakovanje njoka

150 g mocarele

Priprema:

Stavite njoke u ključalu vodu da se kuvaju.

Pripremite paradajz sos. Stavite sitno iseckan crni i beli luk u maslinovo ulje. Kada crni luk postane providan, dodajte malo brašna i dobro promešajte.

Dodajte pelat i mešajte dok se ne raspadne. Dodajte začine po ukusu. Ako volite glatku teksturu sosa, koristite štapni mikser da sitno iseckate pelat.

Pripremite bešamel sa sirom. Dodajte brašno u ulje i kratko mešajte dok brašno ne zamiriše.

Dodajte mleko i stalno mešajte da biste izbegli grudvice. Dodajte parmezan i začine i dobro promešajte.

Pomešajte njoke i paradajz sos i stavite u vatrostalnu posudu.

Prelijte sa nekoliko kašika bešamela, a na samom kraju dodajte rendanu mocarelu i pecite 10 minuta na 220 stepeni, ili dok se sir ne otopi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com