Pečene njoke sa sirom, ovo je stvarno brz i ukusan ručak sa nekoliko osnovnih sastojaka

Užurbanost i tempo života prisiljava nas na brze recepte koji nam neće oduzeti mnogo vremena. Pećenje njoke sa sirom brzo se spremaju, a biće izvanedno ukusan ručak.
Nekad je teško pripremiti ručak koji je brzo gotov, koji neće uključivati mnogo prljavog posuđa, koji je napravljen sa prihvatljivim sastojcima i koji će se čak i deci dopasti. Takvo jelo postoji, pogledajte sledeće redove i napraite pečene njoke sa sirom, koje su zaista brzo gotove.
Za pripremu će vam biti potrebno nekoliko osnovnih sastojaka, a recept pogledajte ispod.
Pečene njoke sa sirom – sastojci:
za paradajz sos:
- 500 g pelata
- 1 kašika maslinovog ulja
- 1 kašika brašna
- 1 mala glavica crnog luka
- 3 čena belog luka
- so, biber, origano, bosiljak
za bešamel:
- 2 kašike ulja
- 1 kašika brašna
- 300 ml mleka
- 1 kesica parmezana
- so, biber
dodatno:
- Pakovanje njoka
- 150 g mocarele
Priprema:
Stavite njoke u ključalu vodu da se kuvaju.
Pripremite paradajz sos. Stavite sitno iseckan crni i beli luk u maslinovo ulje. Kada crni luk postane providan, dodajte malo brašna i dobro promešajte.
Dodajte pelat i mešajte dok se ne raspadne. Dodajte začine po ukusu. Ako volite glatku teksturu sosa, koristite štapni mikser da sitno iseckate pelat.
Pripremite bešamel sa sirom. Dodajte brašno u ulje i kratko mešajte dok brašno ne zamiriše.
Dodajte mleko i stalno mešajte da biste izbegli grudvice. Dodajte parmezan i začine i dobro promešajte.
Pomešajte njoke i paradajz sos i stavite u vatrostalnu posudu.
Prelijte sa nekoliko kašika bešamela, a na samom kraju dodajte rendanu mocarelu i pecite 10 minuta na 220 stepeni, ili dok se sir ne otopi.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com